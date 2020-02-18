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Зеленский созывает заседание СНБО

18 февраля 2020, 12:54  •  137 • Украина
Украинский президент Владимир Зеленский объявил о созыве внеочередного заседания Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины.
 
РИА Новости
 

Об этом сообщает пресс-служба президента Украины.

«Во вторник, 18 февраля, в 12:00 по результатам заседания Совета национальной безопасности и обороны Украины начнётся брифинг с участием секретаря СНБО, руководства Генерального штаба Вооружённых сил Украины, Министерства внутренних дел и Службы безопасности Украины», — указывается в заявлении.

Как уточняет «112 Украина», ссылаясь на страницу Зеленского в Facebook, созыв заседания связан с обострением ситуации в Донбассе.

«Собираем сегодня заседание СНБО. Будем обсуждать и принимать решения о дальнейших шагах», — говорится в сообщении.

Ранее в самопровозглашённой Донецкой народной республике сообщили об обстрелах со стороны ВСУ. Как отметили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня, в посёлке Зайцево на севере Горловки повреждены пять домов.

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