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Зеленский созвал СНБО Украины для подготовки к нормандскому саммиту
03 декабря 2019, 14:09 • 81 • Украина
Президент Украины Владимир Зеленский созвал Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) для подготовки к саммиту в нормандском формате.
©president.gov.ua
Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на украинского министра внутренних дел Арсена Авакова.
«Президент собирает Совет национальной безопасности и обороны, готовимся к встрече в нормандском формате», — сказал он.
Вместе с этим он заявил о подготовке встречи с временным поверенным в делах США на Украине Уильямом Тейлором.
«У нас сегодня будет встреча с послом Тейлором», — отметил Аваков.
Ранее Зеленский заявил о готовности к любым переговорам в рамках нормандского формата.
27 ноября помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что считает возможным проведение отдельной встречи российского лидера Владимира Путина и Владимира Зеленского в Париже.
Саммит в нормандском формате должен пройти 9 декабря в Елисейском дворце. В нём, помимо Путина и Зеленского, примут участие президент Франции Эммануэль Макрон и федеральный канцлер Германии Ангела Меркель.
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