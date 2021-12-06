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Зеленский создает нацию гастарбайтеров

06 декабря 2021, 16:05  •  150 • Украина

На заседании Верховной Рады Зеленский пообещал ежегодно тратить значительную часть государственного бюджета на образование молодых украинцев.
Падение рейтинга партии власти Владимир Александрович намеревается остановить «Экономическим паспортом украинца» — программа финансовой поддержки населения, которая предусматривает накопление на счету гражданина средств, которые по достижению совершеннолетия он вправе расходовать на покупку собственного жилья или образование.

На первый взгляд, обещания президента выглядит как забота и попытка поддержать молодежь, но это только на первый взгляд. Если оперировать цифрами и брать в расчет состояние экономики Украины, то при самом удачном (скорее даже сказочном) стечении обстоятельств, 18 летний украинец сможет получить около 250 долларов господдержки. Естественно, об улучшении жилищных условий речь идти не может, а что с образованием?

На какое образование молодой и перспективный украинец сможет потратить выделенные средства?
К сожалению, суммы в 250 долларов на получение образования даже в самых дешевых и малопупулярных ВУЗах небольших городов: Бердянск, Мелитополь, Кривой Рог, Умань, не хватит. Средняя стоимость обучения в них варьируется от 330 до 550 долларов/год, заочное от 220 до 366 долларов/год.

Стоимость обучения в колледжах Украины так же не увеличивает перспектив молодых абитуриентов. Так, средняя стоимость обучения в них варьируется от 240 до 570 долларов/год, заочное от 150 до 260 долларов/год.

Остается последний вариант – профессионально-техническое образование, которое сегодня является основой украинской образовательной системы. Даже отдельный указ приняли в марте 2021 года «О приоритетных мерах по развитию профессионального (профессионально-технического) образования» и отдельный совет создали по развитию профессионально-технического образования как консультативно-совещательного органа при Президенте.

Только цену обучения забыли понизить. Так средняя стоимость обучения составит 60-150 долларов/год, а обучение в среднем длится 1 год 8 месяцев.

А может потратить 250 долларов на получение водительского удостоверения?
Но и здесь не все так гладко. В среднем в Украине стоимость обучения в автошколе составляет 110 долларов. Курс длится 2,5-3 месяца. Только, как предупреждают отучившиеся, эта сумма не включает все расходы на обучение.

Таким образом, пустые обещания Зеленского вновь начинают наполнять вечерние эфиры. Не успели украинцы «получить» по 35 долларов за вакцинацию как уже 250 обещают на обучение, правда, через 18 лет.

Данная ситуация напоминает старый анекдот: «– Дорогой, что ты мне подаришь на праздник? – А что, я тебе мало обещал?».

Похоже, что к 2038 году Украина превратиться в поставщика строителей, бетонщиков, каменщиков, маляров-штукатуров, плиточников, сварщиков, стропальщиков и таксистов для западной Европы…

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