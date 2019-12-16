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Зеленский совершит официальный визит в Азербайджан

16 декабря 2019, 10:54  •  93 • Украина
Президент Украины Владимир Зеленский посетит с официальным визитом Азербайджан 16—17 декабря.
 
©president.gov.ua
 

Об этом сообщается на сайте главы Украины.

«Зеленский 16—17 декабря посетит с официальным визитом Азербайджанскую Республику. В рамках визита запланированы переговоры главы государства с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Али Асадовым», — говорится в заявлении.

Ожидается, что в рамках визита будет подписан ряд двусторонних документов, направленных на углубление сотрудничества двух стран.

Ранее президент Эстонии Керсти Кальюлайд подарила Зеленскому, который прибыл с однодневным визитом в Таллин, электровелосипед и баночку мёда.

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