Зеленский совершил первую поездку к линии соприкосновения в Донбассе

КИЕВ, 27 мая. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский посетил передовые позиции в зоне силовой операции на подконтрольной Киеву территории Луганской области. Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе президента Украины.

"Глава государства пообщался с бойцами по поводу бытовых условий, качества питания, обеспечения техникой, жильем и социальным пакетом, укомплектования подразделений", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы президента, Зеленский отметил необходимость улучшения обеспечения военнослужащих, так как, по его мнению, условия для них "должны быть нормальными". Кроме того, президент заслушал доклад командующего силовой операцией в Донбассе Александра Сырского.

20 мая во время инаугурационной речи президент Украины Владимир Зеленский заявил, что считает достижение мира в Донбассе своей первоочередной задачей, для реализации которой готов "пойти на все".