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Зеленский совершил первую поездку к линии соприкосновения в Донбассе
27 мая 2019, 22:54 • 64 • Украина
КИЕВ, 27 мая. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский посетил передовые позиции в зоне силовой операции на подконтрольной Киеву территории Луганской области. Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе президента Украины.
"Глава государства пообщался с бойцами по поводу бытовых условий, качества питания, обеспечения техникой, жильем и социальным пакетом, укомплектования подразделений", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы президента, Зеленский отметил необходимость улучшения обеспечения военнослужащих, так как, по его мнению, условия для них "должны быть нормальными". Кроме того, президент заслушал доклад командующего силовой операцией в Донбассе Александра Сырского.
20 мая во время инаугурационной речи президент Украины Владимир Зеленский заявил, что считает достижение мира в Донбассе своей первоочередной задачей, для реализации которой готов "пойти на все".
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