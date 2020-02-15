Зеленский сообщил о создании фонда восстановления Донбасса

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что на Украине создали фонд восстановления Донбасса, также в стране создадут соответствующее министерство.

«Мы не ждём и уже работаем над этими вопросами. Для этого мы впервые создали на Украине фонд мирового уровня», — цитирует его РИА Новости.

По его словам, приоритетными направлениями фонда будет работа с местным бизнесом, преодоление последствий войны, а также работа с незащищёнными слоями населения.

При этом фонд будет управляться Всемирным банком, офисом президента Украины и кабмином.

Зеленский добавил, что в Киеве также планируют создать «министерство по этим вопросам в ближайшее время».

Ранее Зеленский выразил уверенность, что за пять лет его президентства удастся завершить конфликт в Донбассе.