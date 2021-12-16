Зеленский сообщил о готовности переговоров с Россией: "Когда-то будет"

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Киев готов к переговорам с Россией в любом формате.

Украина готова к переговорам с Россией. Об этом в разговоре с журналистами заявил украинский лидер Владимир Зеленский. По его словам, переговоры могут проходить в любом формате.

Он не преминул напомнить о прошедшей ранее встрече лидеров Азербайджана и Армении в Брюсселе. Зеленский не скрыл надежд, что "когда-то так будет" между Украиной и Россией.

Отметим, что ранее на Украине объявили о сенсационной новости: сорвана попытка госпереворота.

При этом, как отмечают наблюдатели, сама информация об этом внесла коррективы в президентский уклад жизни. Для ощущения собственной безопасности Владимиру Зеленскому пришлось сильно увеличить штат охраны, утверждает бывший генеральный прокурор Незалежной Юрий Луценко.

В недавнем интервью Луценко отметил, что угрозы, получаемые президентом, уже касались членов его семьи. Сейчас охрана Зеленского усилена, передают "Дни.ру". Теперь численность личного состава, который оберегает покой лидера Незалежной, превышает 70 человек.

По сравнению с предшественником Владимира Зеленского это довольно много, ведь охрана Петра Порошенко включала в себя не больше 15 человек.