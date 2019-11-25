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Зеленский сообщил о готовности к встрече в нормандском формате

25 ноября 2019, 20:54  •  94 • Украина
Украинский президент Владимир Зеленский заявил о готовности к саммиту лидеров стран нормандского формата, который пройдёт 9 декабря. Об этом он сказал в видеообращении, опубликованном на YouTube.
 
© пресс-служба президента Украины
 

По словам Зеленского, он считает важным использовать встречу, чтобы обсудить возвращение Киеву «территорий и людей» и «возобновление украинского суверенитета».

«Это очень важная встреча, начинаем готовиться к этой встрече. Честно говоря, готовы, но нужно ещё немножко поработать», — сказал он.

Ранее в Кремле сообщили, что российский президент Владимир Путин обсудил с Совбезом России подготовку к нормандскому саммиту.

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