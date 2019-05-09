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Зеленский сохранит поставленного при Порошенко главу МВД - советник
09 мая 2019, 04:54 • 93 • Политика
Советник избранного президента Украины Владимира Зеленского заявил, что Арсен Аваков останется главой МВД Украины до осенних выборов в Верховную Раду.
Глава МВД Украины Арсен Аваков, считающийся куратором украинских националистических организаций, сохранит свой пост как минимум до осенних выборов в Верховную Раду. Такое заявление сделал советник избранного президента Украины Дмитрий Разумков.
Он отмечает, что Аваков получил пост министра внутренних дел по квоте фракции "Народный фронт", которая является одной из ключевых в Верховной Раде Украины. В этой связи советник Зеленского исключил увольнение главы МВД до парламентских выборов. У нового президента не будет рычагов влияния на состав кабинета министров до тех пор, пока есть существующая коалиция в Верховной Раде, подчеркнул Разумков.
Стоит отметить, что украинский олигарх Игорь Коломойский, профинансировавший избирательную кампанию нового украинского президента, назвал Арсена Авакова "фактором стабильности" и выразил мнение о том, что его следует оставить на посту министра внутренних дел.
Напомним, что Аваков занимает должность главы МВД Украины с февраля 2014 года. Он сохранил свой пост даже после скандальной отставки лидера "Народного фронта" Арсения Яценюка с поста премьера Украины и переформирования кабинета министров. По мнению многих экспертов, Аваков является куратором украинских националистических организаций, благодаря чему он и остается бессменным главой МВД.
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