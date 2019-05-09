Зеленский сохранит поставленного при Порошенко главу МВД - советник

Глава МВД Украины Арсен Аваков, считающийся куратором украинских националистических организаций, сохранит свой пост как минимум до осенних выборов в Верховную Раду. Такое заявление сделал советник избранного президента Украины Дмитрий Разумков.

Он отмечает, что Аваков получил пост министра внутренних дел по квоте фракции "Народный фронт", которая является одной из ключевых в Верховной Раде Украины. В этой связи советник Зеленского исключил увольнение главы МВД до парламентских выборов. У нового президента не будет рычагов влияния на состав кабинета министров до тех пор, пока есть существующая коалиция в Верховной Раде, подчеркнул Разумков.

"Я думаю, что до парламентских выборов и до создания другой коалиции Аваков будет выполнять свои функции", - сказал советник Зеленского в эфире украинского телеканала "112 Украина".

Стоит отметить, что украинский олигарх Игорь Коломойский, профинансировавший избирательную кампанию нового украинского президента, назвал Арсена Авакова "фактором стабильности" и выразил мнение о том, что его следует оставить на посту министра внутренних дел.

Напомним, что Аваков занимает должность главы МВД Украины с февраля 2014 года. Он сохранил свой пост даже после скандальной отставки лидера "Народного фронта" Арсения Яценюка с поста премьера Украины и переформирования кабинета министров. По мнению многих экспертов, Аваков является куратором украинских националистических организаций, благодаря чему он и остается бессменным главой МВД.