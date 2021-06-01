Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Кедми о болезненном уроке Путина: Байден всё правильно понял
Бабченко вновь "отправили" на тот свет: "Это невыносимо!"
Кедми о беде Запада: "Осталась только дама со сковородкой, остальных уже жа...
В Египте умер экс-глава Службы внешней разведки Украины Виктор Гвоздь. Утонул ил...
Главная / Политика

Зеленский собрался получить от США гарантии безопасности Украине вне НАТО

01 июня 2021, 21:40  •  96 • Политика
Фото: Volodymyr Zelensky/ via Globallookpress.com/ www.globallookpress.com
Лидер Незалежной констатировал коллапс в Европе по ситуации с Донбассом и испугался отмены антироссийских санкций
Президент Украины Владимир Зеленский пожелал оформить с США и Евросоюзом соглашение о военных гарантиях безопасности страны до вступления в НАТО. Об этом лидер нации поведал в интервью немецкому изданию Frankfurter Allgemeine Zeitung.
Пан Зеленский придумал для западных партнеров "план Б" по Незалежной, который должен помочь киевскому режиму остановить войну в Донбассе и обеспечить энергобезопасность соборной. Данный прожект, полагает Владимир Александрович, необходим именно до вступления страны в Североатлантический блок. Инициатива позволит сохранить жизни гражданского населения и военнослужащих, которые ежемесячно погибают в зоне разграничения сторон конфликта.
Глава государства подчеркнул, что соглашение не является альтернативой "нормандской четверке", поскольку станет более глобальным. Он назвал решение этой проблемы вопросом "диалога с большими политическими игроками".
"Это вполне может быть для того, чтобы выйти из коллапса, в котором сейчас находится Европа... Мы должны получить все гарантии, чтобы в будущем, через два-три года, снова не оказаться в сложной ситуации, когда Европа снимет санкции с России", – заявил Зеленский.
Также он пожаловался на то, что Германия не оказывала Незалежной военной помощи и пожелал получить от Берлина автоматические винтовки, аудиоаппаратуру и многое чего другое. По его словам, он "очень обеспокоен" угрожающими жестами со стороны России.
Позже сегодня глава МИД ФРГ Хайко Маас ответил на аппетиты пана Зеленского, указав тому, что "конфликт можно решить только политическим путем". Немецкий министр раскритиковал поставки оружия в зону военного противостояния и отметил, что это недопустимо, передает РИА "Новости".
Ранее Владимир Александрович объявил "Северный поток-2" мощным оружием в руках Москвы и спрогнозировал остановку транзита российского газа через ГТСУ после того, как будет запущен балтийский газопровод. Он предполагает, что Кремль, держа в руках такой хороший "флеш-рояль", попробует решить вопрос Донбасса на своих условиях.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники



Загрузка...



96
Источник
Похожие новости
01 июня 2021, 02:25
Кедми о беде Запада: "Осталась только дама со сковородкой, остальных уже жарят"
01 июня 2021, 09:45
Нет - и точка: Вучич закрыл вопрос с Россией
01 июня 2021, 13:25
Зеленский назвал новую дату войны с Россией
01 июня 2021, 16:10
Пашинян оскорбительно высказался о России и самовольно приказал пустить ракеты
01 июня 2021, 06:05
"Украинцев пытались сломать": Эксперт назвал политику Киева неестественной
01 июня 2021, 11:35
"Сожгли дотла": Западу припомнили глупую ошибку с Крымом
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
27 мая 2021, 02:20
В Риге попытались сгладить вину перед белорусами: "Лицемерие"
30 мая 2021, 22:00
Обманувший стариков серый кардинал Минфина оказался богаче министров
28 мая 2021, 01:15
Украине предсказали новую войну: Её разожгут "партизаны" Зеленского
26 мая 2021, 13:30
"Меры будут болезненными ": Минск сделал официальное предупреждение Западу
27 мая 2021, 10:35
Симоньян раскрыла секретный план США: "Должны были погибнуть десятки миллионов"
30 мая 2021, 14:40
Маргарита Симоньян о подготовке госпереворота: "Недолго и недорого"
29 мая 2021, 17:35
Путин спутал планы Запада одним предложением Лукашенко
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.