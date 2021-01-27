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Зеленский собрался на этой неделе решить судьбу «токсичного» Шмыгаля

27 января 2021, 15:55  •  73 • Украина
Под премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем начинает всерьез раскачиваться кресло. Глава Кабмина страны обретает признаки токсичности для главы государства Владимира Зеленского.

Об этом сообщил со ссылкой на инсайдерскую информацию анонимный политический телеграм-канал «Резидент».

На этой неделе Офис президента (ОП) намерен решить судьбу премьера, сообщает канал, для чего собирается специальное заседание.

«Наш источник в ОП сообщил, что на этой неделе пройдёт совещание на Банковой, на котором будут решать судьбу премьер-министра. Шмыгаль стал слишком токсичным для Зеленского и партии "Слуга народа"», - говорится в сообщении.

Указывается, что для Офиса президента «сейчас важно канализировать негативные последствия роста тарифов, которые спровоцировал премьер-министр».

В то же время пока не сообщается, кто же менее «токсичный» может сменить Шмыгаля в его кресле.

Напомним, на Украине продолжается волна протестных бунтов против грабительского повышения тарифов, которое правительство внедрило с 1 января. На протесты выходят жители городов и поселков по всей территории Украины, требуя, чтобы тот же Шмыгаль «убирался вон».

Шмыгаль ранее напрочь отмел вариант приобретения газа напрямую у России, что могло бы снизить цены на энергоносители, и, соответственно, тарифы.

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