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Зеленский собирается выдать Москве более 200 кавказских участников АТО – Корчинский

05 декабря 2020, 17:25  •  188 • Украина

Украина готовит к выдаче Российской Федерации порядка 200 выходцев из Северного Кавказа, обвиняемых по разным статьям.

Об этом в своем блоге сообщил боевик Дмитрий Корчинский.

По словам Корчинского, один из них, участник войны в Донбассе Руслан Акиев, был арестован ночью и передан Молдавии.

«Готовится депортация около двухсот северокавказцев, преимущественно тех, которые имеют отношение к антимосковскому сопротивлению.

Среди них хотят выдать Москве бойцов батальона им. Шейха Мансура, которые все эти годы воевали на нашей стороне, включая командира батальона Муслима Чеберлоевского. В угоду Москве, эти меры уже реализуются. Ночью в Киеве был арестован Руслан Акиев (ингуш, который участвовал в московско-украинской войне). Сегодня он выдан Молдове, которая готовит его депортацию в Московию», – написал Корчинский.

Об Акиеве известно то, что в октябре 2013-го года он участвовал в нападении на водителя автобуса и двух пассажиров на трассе «Дон» и похищении 12-ти миллионов рублей. Акиев был объявлен в федеральный розыск, но ему удалось сбежать и скрыться в Молдавии. Местный «Канал 3» отмечает, что Акиев вместе с соратником Фароби Сабировым совершили правонарушения и в Молдавии, и скрылись от местного правосудия, сбежав из изолятора Бюро миграции и убежища. В 2015-м году стало известно, что Акиев «осел» на Украине, примкнув к местным боевикам.

По мнению российского военного эксперта, главреда журнала «Национальная оборона» Игоря Коротченко, информация Корчинского о выдаче двухсот боевиков выглядит противоречиво и похожа на информационный вброс.

«Зеленский никогда не пойдет на эти вещи. У меня такое ощущение, что эта информация – вброс, потому что те, кто воевал на стороне Украины, они же получили ряд преференций. А теперь что получается, Зеленский в условиях политической нестабильности для себя будет передавать этих людей России.

А в обмен Порошенко будет его «крошить». Как-то логики я здесь не вижу. Возможно, Корчинский это заявляет для того, чтобы каким-то образом во внутренних разборках поучаствовать. Но эти люди имеют статус участников боевых действий и отмечены наградами Украины, как их будут передавать, я этого не понимаю», – заключил Коротченко.

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