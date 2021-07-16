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Зеленский собирается шантажировать Байдена: "Мы развернемся на Восток"

16 июля 2021, 22:35  •  204 • Политика
Встреча Зеленского с Байденом может закончиться разворотом Украины на восток. "Это не попытка мелкого дешевого шантажа детсадовского. У нас просто не остается вариантов", - заявил советник главы Офиса президента Украины.
В Киеве возлагают большие надежды на встречу президента Украины Владимира Зеленского с главой США Джо Байденом. Однако переговоры могут завершиться вовсе не так, как того ожидают в Незалежной. О трёх возможных исходах встречи двух лидеров рассказал внештатный советник главы Офиса президента Украины и советник делегации Киева в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович.
Первый сценарий предполагает, что Зеленский и Байден договорятся по всем вопросам, и Украина получит от США всё, что возможно. Речь идёт о деньгах, оружии, военных базах и прочем.
Второй вариант - Зеленский и Байден договорятся лишь частично. В этом случае всё будет зависеть от того, по каким именно пунктам лидеры Украины и США придут к согласию, а по каким — нет.
Третий же вариант является самым мрачным для Незалежной. Он предполагает, что Зеленский не сможет договориться с Байденом ни по одному из ключевых для Украины вопросов. Однако на этот случай в Киеве заготовили "месть" для США.
Мы развернемся на Восток. Это будет Китай, страны Ближнего Востока. Не совсем, конечно, отвернемся, но будем балансировать,
- цитирует Nation News слова украинского чиновника.
Алексей Арестович считает, что если США не смогут "спасти" Украину от России, то это сможет сделать Китай. Якобы Поднебесная готова мгновенно дать инвестиции и гарантии безопасности.
Звонок китайцам о признании территориальной целостности Китая — это не попытка мелкого дешевого шантажа детсадовского. У нас просто не остается вариантов,
- заявил внештатный советник главы Офиса президента Украины.
Правда он забыл упомянуть, что Киев сильно рассорился с Пекином, когда в угоду США заморозил продажу одного из своих заводов бизнесменам из Китая. Поверят ли китайцы после такого предательства украинским властям – вопрос открытый.

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