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Зеленский снова приехал в Донбасс

14 октября 2021, 18:35  •  55 • Политика
Владимир Зеленский. Фото: Serg Glovny/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Главнокомандующий решил посетить зону военных действий
Ситуация в украинском государстве далека от стабильной. В стране продолжается внутренний конфликт с применением военной техники. В зону боевых действий решил наведаться глава незалежных Владимир Зеленский.
Сегодня, 14 октября, главнокомандующий украинцев прибыл с рабочей поездкой на донбасскую территорию. О таком знаменательном событии отчиталась пресс-служба офиса лидера страны.
Известно, что в планах первого лица украинского государства осмотреть позиции военных в зоне боевых операций.
Также в графике главнокомандующего на ближайшее время есть визит в Мариуполь. Там Зеленский намерен поучаствовать в торжественных мероприятиях, которые посвящены Дню защитников и защитниц Незалежной.
Тем временем, видные государственные деятели Украины не прекращают использовать воинственную риторику по отношению к Донбассу, а также российскому Крыму. Недавно бывший глава Министерства внутренних дел Незалежной Арсен Аваков объявил, что киевскому режиму необходимо подготовить план "возвращения" полуострова и юго-восточных территорий Украины военным путем. Агрессивно настроенный деятель уверяет, что Незалежной нужна Национальная единая стратегия по неподконтрольным Киеву территориям.

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