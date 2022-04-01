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Зеленский снова наврал – мины в Черном море появились «благодаря» украинским морякам

01 апреля 2022, 18:00  •  59 • Украина
Игорь Конашенков рассказал о 36 дне проведения спецоперации Z. Всего за эти дни уничтожено 1826 танков и бронетранспортеров, 1704 единицы спецтехники, 755 артиллерийских орудий, 345 беспилотников, 195 РСЗО, 124 самолета, 80 вертолетов. Также стали известны подробности о биолабораториях США на Украине и разоблачено несколько украинских фейков – в том числе и про мины в Черном море.


За сутки ВС РФ продвинулись на 6 километров, силы ЛНР – на 5 километров. Под контроль взят поселок Золотая Нива. Поселок Житловка зачищен. На окраине города Кременной ведутся бои. В Лисичанске, Чугуеве, Новомосковске, Днепропетровске уничтожены базы горючего. Теперь ВСУ не смогут заправляться нигде в Донбассе.

Ранее Зеленский заявил о минировании Черного моря со стороны ВС РФ. Разумеется, это гадкая ложь, хотя мины в море действительно есть. В Черном их 370, в Азовском – 50. Нехило, да?


Спасибо товарищам из ВМС Украины. Теперь их оттуда вылавливают все – и Румыния, и Турция. К тому же, украинские власти не выпускают зарубежные суда из портов Одессы, Николаева, Южного и Черноморска.

Также стало известно, что курировал разработку биологического оружия на Украине сын президента Джо Байдена Хантер. Он и в прошлом фигурировал в украинских скандалах, так что не в первый раз. Но картинка все больше складывается.

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