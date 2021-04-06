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Зеленский снова нагнетает: В Донбассе за последние дни погибли 10 украинских военных

06 апреля 2021, 19:50  •  90 • Политика
Украинский президент Владимир Зеленский заявил о гибели десяти украинских военных в Донбассе за последние дни.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что за последние дни в Донбассе погибли 10 украинских военных. Про убийство пятилетнего малыша украинским дроном - ни слова.

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