Зеленский снова хочет встречи с Путиным: "В любое время"

В информационном поле снова поднялась тема о желании президента Украины Владимира Зеленского встретиться с лидером России Владимиром Путиным. Как заявил пресс-секретарь украинского президента Сергей Никифоров - "готов в любое время".

"Мой президент несколько раз заявлял, что он готов в любое время", - сказал Никифоров в комментарии РИА Новости.

При этом на уточняющий вопрос о том, делается ли что-то в рамках подготовки к такой встрече, тот ответил резко: "Спросите у своего президента".

Напомним, что в прошлый раз, когда Киев активно поднимал вопрос о встрече Зеленского с Путиным и заявлял о необходимости обсудить с лидером России вопрос Донбасса и прочее, в Кремле чётко объяснили, что подобные вопросы Зеленскому следует обсуждать с властями ДНР и ЛНР.