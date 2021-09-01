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Зеленский снова хочет встречи с Путиным: "В любое время"

01 сентября 2021, 07:35  •  231 • Политика
В информационном поле снова поднялась тема о желании президента Украины Владимира Зеленского встретиться с лидером России Владимиром Путиным. Как заявил пресс-секретарь украинского президента Сергей Никифоров - "готов в любое время".
"Мой президент несколько раз заявлял, что он готов в любое время", - сказал Никифоров в комментарии РИА Новости.
При этом на уточняющий вопрос о том, делается ли что-то в рамках подготовки к такой встрече, тот ответил резко: "Спросите у своего президента".
Напомним, что в прошлый раз, когда Киев активно поднимал вопрос о встрече Зеленского с Путиным и заявлял о необходимости обсудить с лидером России вопрос Донбасса и прочее, в Кремле чётко объяснили, что подобные вопросы Зеленскому следует обсуждать с властями ДНР и ЛНР.

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