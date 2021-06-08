Зеленский смог поговорить с Байденом только по телефону: "Приезжайте позднее"

Президент Украины Владимир Зеленский, которому накануне отказали в очной встрече с американским коллегой Джо Байденом, смог поговорить с ним только по телефону. Фактически в Белом доме отмахнулись от украинского комика-политика небрежным "приезжайте позднее".

По данным официального представителя американской администрации Джен Псаки, в разговоре Байден обсудил с Зеленским поддержку Киева в связи с "продолжающейся агрессией России в Крыму", борьбу с коррупцией и реформы. Байден также заявил о поддержке территориальной целостности и суверенитета Украины.

Псаки добавила, что Байден будет ждать Зеленского в Вашингтоне "позднее этим летом".

Напомним, что украинскому президенту отказали во встрече с Байденом до саммита с лидером России Владимиром Путиным.