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Зеленский смог поговорить с Байденом только по телефону: "Приезжайте позднее"
08 июня 2021, 07:40 • 391 • Политика
Президент Украины Владимир Зеленский, которому накануне отказали в очной встрече с американским коллегой Джо Байденом, смог поговорить с ним только по телефону. Фактически в Белом доме отмахнулись от украинского комика-политика небрежным "приезжайте позднее".
По данным официального представителя американской администрации Джен Псаки, в разговоре Байден обсудил с Зеленским поддержку Киева в связи с "продолжающейся агрессией России в Крыму", борьбу с коррупцией и реформы. Байден также заявил о поддержке территориальной целостности и суверенитета Украины.
Псаки добавила, что Байден будет ждать Зеленского в Вашингтоне "позднее этим летом".
Напомним, что украинскому президенту отказали во встрече с Байденом до саммита с лидером России Владимиром Путиным.
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