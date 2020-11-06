Зеленский смертельно напуган после переговоров с США

Владимир Зеленский. Фото: Hennadii Minchenko/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com

Глава украинского государства не может прийти в себя из-за давления со стороны Белого дома

Лидер Незалежной Владимир Зеленский делает абсурдные и несвязные заявления после переговоров с представителями американской дипмиссии. Такое мнение высказал киевской политтехнолог Михаил Погребинский.

Специалист объяснил, что такая тяжелая ситуация возникла для Зеленского после государственного скандала с Конституционным судом Украины, отменившем несение уголовной ответственности госслужащих за неподачу деклараций – американские коллеги, уверен политолог, оказали на Зеленского давление такой силы, что последний испытывает ужас.

Тем не менее, считает политолог, причин волноваться Зеленскому из-за американских кураторов нет: решение об отставке примет не Вашингтон, а сами граждане Украины.

"Ему будет весьма нелегко найти здесь место. Даже если он уйдет раньше и поступит прилично. Для этого необходимо менять отношение к своей роли и брать на себя ответственность", – заявил Погребинский.

Погребинский добавил, что многие жители в свое время голосовали за Зеленского "по приколу", хотя большинство попросту желали избавиться от Петра Порошенко.

Ранее Михаил Погребинский заявил, комментируя слова Зеленского о "заговоре чертей" вокруг ситуации с КСУ, что глава украинского государства демонстрирует полнейшее отсутствие профессиональной компетенции. Даже если лидер страны и желает распустить конституционный суд, то многие представители фракции "Слуга народа" выступают за сохранение старого состава КСУ.











