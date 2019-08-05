|
Зеленский сменил командующего операцией в Донбассе
05 августа 2019, 21:39 • 93 • Украина
Президент Украины Владимир Зеленский сменил командующих операцией объединённых сил в Донбассе и Сухопутных войск вооружённых сил страны.
globallookpress.com
Соответствующие указы опубликованы на сайте главы государства.
«Уволить генерал-лейтенанта Сирского Александра Станиславовича с должности командующего объединённых сил... назначить Кравченко Владимира Анатольевича», — говорится в указе.
При этом Зеленский назначил Сирского на пост командующего Сухопутными войсками ВС Украины вместо генерал-полковника Сергея Попко.
Ранее Зеленский уволил начальника управления СБУ в Запорожской области.
Военный эксперт Борис Рожин в беседе с ФАН оценил заявление посла Украины в Хорватии и Боснии и Герцеговине Александра Левченко, который допустил применение «хорватского сценария» для решения вопроса об «освобождении» регионов Донбасса.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
93
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
31 июля 2019, 15:09
|
04 августа 2019, 10:09
|
03 августа 2019, 04:54
|
04 августа 2019, 17:54
|
31 июля 2019, 11:39
|
02 августа 2019, 02:54
|
03 августа 2019, 21:09