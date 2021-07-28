Зеленский сменил главу Генштаба Украины и намекнул на подготовку к войне

Президент Украины Владимир Зеленский решил сменить главу Генштаба страны, отправив в отставку Сергея Корнийчука, а также намекнул на подготовку к войне.

Глава государства снял с должности главу Генштаба Сергея Корнийчука, а также командующего Операцией объединённых сил в Донбассе Владимира Кравченко. Об этом в среду сообщает пресс-служба Офиса президента.

Новым главой Генштаба назначен Сергей Шаптала, а новым командующим ООС - Александр Павлюк. Зеленский призвал военных быть готовыми к войне.

Сейчас в мире происходит стремительная трансформация сил и средств для ведения войны. Наши военные должны быть готовы к максимально эффективному выполнению задач в любых условиях, - отметил он.

Украинский лидер также поручил наладить эффективное взаимодействие между командирами и подчинёнными на всех уровнях.

Напомним, что на днях Зеленский устроил чистку в рядах Службы безопасности Украины, уволив ряд офицеров. Кадровые перестановки в Офисе президента объяснили необходимостью системной трансформации ведомства.