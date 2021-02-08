Зеленский смачно плюнул в сторону России: президента не устраивает "Спутник V"

Владимир Зеленский. Фото: Damian Klamka/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com

Лидер Незалежной сослался на "отсутствие подтверждения эффективности"

Киев не намерен закупать российскую вакцину "Спутник V", разработанную против коронавирусной инфекции. Соответствующее заявление сделал украинский лидер Владимир Зеленский, выступая 8 февраля перед представителями СМИ Незалежной на форуме "Украина 30. Коронавирус: вызовы и ответы" в столице страны.

По словам президента, в настоящее время отсутствует подтверждение эффективности лекарственного препарата, поэтому власти Незалежной не рассматривают подобный вариант для вакцинации населения.

Зеленский также подчеркнул, что правительство должно обеспечить граждан возможностью привиться против инфекции. Тем не менее, виновным в такой ситуации украинский лидер считает сам народ, который, по его словам, не доверяет вакцинированию.

"Мы должны дать возможность вакцинироваться всем, но 50% в вакцинирование не верит", – приводит заявление Зеленского "Интерфакс-Украина".

Президент выразил готовность пройти вакцинацию вместе с военнослужащими, "как верховный главнокомандующий", заявив, что уже в этом феврале Незалежная получит до 1 миллиона доз. До лета текущего года Киев должен получить 10 млн доз.

Позиция украинского лидера выглядит довольно странной – во время форума он сообщил, что Киев договаривался лишь с производителями, "утвержденными миром". При этом американский Novavax, все еще проходящий клинические испытания в Соединенных Штатах, пока что в этот список не входит. Тем не менее, бывший юморист "Квартала 95" намерен закупить именно этот препарат, передает Страна.ua.