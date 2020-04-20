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Зеленский сливает Коломойского. Глава СБУ в США добивается экстрадиции олигарха

20 апреля 2020, 15:10  •  151 • Украина

Олигарх Игорь Коломойский может разделить судьбу своего «коллеги» Дмитрия Фирташа. Бывший газовый магнат, которого называют «венским сидельцем», вот уже несколько лет пытается избежать экстрадиции в США, где Фирташу грозит 50 лет заключения под стражей и конфискация всех активов.

Напомним, что ФБР расследовало «дело Фирташа» девять лет. Украинского бизнесмена подозревают в даче $18,5 млн взятки индийским чиновникам за получение разрешения на разработку титановых месторождений в индийском штате Андхра-Прадеш. Титановую продукцию впоследствии планировали продавать компании Boeing - одному из крупнейших в мире производителей авиационной техники. Ну, а теперь в США, похоже, требуют голову Коломойского – как когда-то требовали выдачи экс-премьера Павла Лазаренко, тоже имевшего сильное влияние на экономику и политику страны, и претендовавшего на роль «правителя».

К слову, Коломойского в США обвиняют в нанесении убытков «ПриватБанку» и легализации на территории США сотен миллионов долларов, полученных незаконным путем, сговоре и незаконном обогащении.

Как сообщил на своей странице в «Телеграмм» бывший депутат, член Радикальной партии Игорь Мосийчук, глава СБУ Иван Баканов сейчас находится в Вашингтоне, где проводит встречи с представителями Федерального бюро расследований (ФБР).

По словам политика, главный обсуждаемый вопрос – уголовное преследование и экстрадиция олигарха Игоря Коломойского. Похоже, президент Зеленский готов сдать человека, который сделал из комического персонажа Голобородько главу государства.

«Наши источники сообщают, что ФБР подготовило все необходимые документы и в эти дни обсуждается возможность доставки Игоря Коломойского в США, для уголовного преследования», – подтвердил и Telegram-канал «Свободный».

Напомним, нынешний глава СБУ является ставленником и давним деловым партнером президента Украины Владимира Зеленского, который в последнее время полностью поменял приоритеты и перешел на сторону внешних кураторов Украины. Именно они добиваются от Зеленского ликвидации олигарха, который активно выступает против законов МВФ: о земле и о подчинении национальной банковской системы западным хозяевам страны. Дело в том, что депутаты, представляющие в ВР интересы Коломойского, не голосовали за земельную реформу, а сейчас блокируют принятие так называемого «антиколомойского» закона – Верховной раде пришлось даже пойти на антиконституционную смену регламента, чтобы удовлетворить требования МВФ. Поговаривают, что в Вашингтон глава СБУ вылетел на самолете Рината Ахметова, которого многие эксперты называют давним бизнес-противником Коломойского.

«Такое ощущение, что днепровского олигарха сливают ВСЕ. Слишком со многими поссорился. Дал врагам возможность объединиться», - прокомментировал ситуацию политолог Игорь Гулеев.

При этом пользователи соцсетей напоминают, что «10 тысяч за голову русского» экс-губернатору Днепропетровщины не помогли. И злорадно указывают Коломойскому, что «касса на выходе» и пора платить. Дело в том, что одним из любимых выражений бывшего владельца «Приват-банка» является высказывание о том, что жизнь – это большой супермаркет, где можно брать, все что угодно. Но при этом следует помнить, что впереди - касса, и придется расплатиться по счетам.

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