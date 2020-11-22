Зеленский скопировал у Порошенко "план Б". В Киеве заговорили о миротворцах для Донбасса

В Киеве обсуждают возможное применение "плана Б" по Донбассу. Как заявил советник по информационной политике украинской делегации в трёхсторонней контактной группе Алексей Арестович, такое обсуждение идёт неофициально, кулуарно.

При этом, подчеркнул он, подобный план существовал и ранее, ещё при власти Петра Порошенко, но тогда его замяли.

Речь идёт о введении миротворцев на территорию Донбасса.

"Ходит такая легенда в кулуарах, что в 2016 году почти договорились о миротворцах, но кто-то упёрся из украинской делегации, и план ввода миротворцев был сорван", - поделился Арестович.

Сейчас, по его словам, есть способ всё же продавить этот вариант. В интервью ТСН он отметил, что увеличение СММ ОБСЕ будет являться мощным элементом контроля.

Ранее в украинской делегации заявили о создании "Плана действий по Донбассу". Однако, как отмечал полпред РФ в контактной группе по Донбассу Борис Грызлов, данный план противоречит Минским соглашениям.

Он подчёркивал, что предлагаемое Киевом может быть расценено как шаг к полному отказу от них. По его словам, "представленный проект плана - это очередная имитация переговорного процесса с единственной ясно выраженной целью - созыв очередного саммита "нормандского формата".