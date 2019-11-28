Зеленский сказал что-то не то Трампу? Помощь Украине заморожена сразу после общения президентов

О заморозке военной помощи Киеву вечером того самого дня, как состоялась беседа глав двух государств, сообщил CNN, ссылаясь на пакет документов, которые поступили в комитет по бюджету палаты представителей Сената США.

Как сообщается, вопрос о приостановке военной помощи украинской стороне обсуждался в американском правительстве уже в начале июля. Решение же о заморозке этой помощи Дональд Трамп принял за две недели до телефонной беседы, а точнее 18 июля.

При этом, отмечает CNN, за заморозку военной помощи Киеву ратовал высокопоставленный сотрудник OMB Марк Сэнди, который в ходе расследований, связанных с процедурой импичмента Трампа, давал показания перед конгрессменами за закрытыми дверями.