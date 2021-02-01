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Зеленский сильно разочаровал Медведева

01 февраля 2021, 14:10  •  42 • Политика
Владимир Зеленский. Фото: Sergei Chuzavkov/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Замглавы Совета безопасности РФ негативно оценил политику президента Украины
Владимир Зеленский не выполнил свои предвыборные обещания,, данные гражданам его страны. Это разочаровало, признался Дмитрий Медведев.
Особенно негативно оценил замглавы Совета безопасности РФ позицию украинского лидера по Донбассу. И, сообщив, что не знает президента Незалежной лично, добавил, что когда тот занимался своей прежней деятельностью, получалось неплохо.
По словам Медведева, Зеленский занял высший пост в государстве как полная противоположность Петру Порошенко. Он заверял, что все сможет решить и даже ситуацию на юго-востоке урегулирует.
Однако ни одного из обещаний не выполнил. Вместо этого он продолжает вести ту же политику и высказывается порой радикальнее своего предшественника, отметил замглавы Совета безопасности РФ.
Нынешняя же позиция Зеленского разочаровывает. Взять хотя бы то, как давно президент Украины "ляпнул", что можно весь народ страны поднять на войну с Россией, напомнил Медведев.
Он считает, что подобное указывает на важный недостаток главы Незалежной. У него нет определенного дипломатического опыта, пояснил зампред Совбеза РФ.
Мешают минскому процессу, по мнению Дмитрия Анатольевича, и "националистически ориентированные круги". Они приводят слова президента о желании отказаться от договоренностей по Донбассу. Только это не получится сделать, ведь тогда придется отменять антироссийские санкции, передает РИА "Новости.
Ранее на Украине раскрыли планы Владимира Зеленского после окончания срока. Он твердо решил участвовать в следующих выборах главы государства, что вызвало бурную реакцию не только у народа, но и в стане его однопартийцев.

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