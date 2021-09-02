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Зеленский сдержанно описал встречу с Байденом: "Не солнечно"

02 сентября 2021, 08:20  •  177 • Политика
Президент Украины Владимир Зеленский сдержанно высказался о долгожданной встрече с американским коллегой Джо Байденом. По его словам, было "нормально", но "не солнечно".
Как заявил по итогам встречи Зеленский, с Байденом у него состоялся "нормальный мужской разговор". Он подчеркнул, что беседа длилась не один час, как это было запланировано, а два. По мнению Зеленского, это говорит о том, что "стороны заинтересованы в диалоге и в результате этого диалога".
Президент Украины добавил, что не чувствовал к себе и своей команде негатива со стороны США.
"Ноль, ни одного аспекта, ни одного слова", - уверил он.

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