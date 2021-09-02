Зеленский сдержанно описал встречу с Байденом: "Не солнечно"

Президент Украины Владимир Зеленский сдержанно высказался о долгожданной встрече с американским коллегой Джо Байденом. По его словам, было "нормально", но "не солнечно".

Как заявил по итогам встречи Зеленский, с Байденом у него состоялся "нормальный мужской разговор". Он подчеркнул, что беседа длилась не один час, как это было запланировано, а два. По мнению Зеленского, это говорит о том, что "стороны заинтересованы в диалоге и в результате этого диалога".

Президент Украины добавил, что не чувствовал к себе и своей команде негатива со стороны США.

"Ноль, ни одного аспекта, ни одного слова", - уверил он.