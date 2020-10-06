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Зеленский сделал заявление об объединении Украины с Россией и Белоруссией

06 октября 2020, 17:05  •  44 • Политика
Владимир Зеленский. Фото: Volodymyr Zelensky/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
Лидер ответил на заявления Тихановского
Создание Союзного государства с участием трех стран, входящих в СССР – это ошибочная политика. Такое мнение выразил украинский президент Владимир Зеленский изданию Politico Europe.
Во время интервью у лидера спросили, что он думает о позиции Сергея Тихановского – мужа Светланы Тихановской, – касающейся поддержки идеи "русского мира", где украинцы, белорусы и россияне являются представителями единого народа. Зеленский отметил, что подобных взглядов придерживаются многие, в том числе и представители Кремля, однако украинцам она не близка.
Он заявил, что информационная политика базируется на двух "слабых местах" – религии и языке. По его словам, именно они либо раскалывают общество, либо его объединяют. Зеленский отметил, что государственный язык на Украине – украинский, несмотря на то, что по-русски люди тоже говорят.
"Вокруг языка никто не будет объединяться, и это уже говорили в начале войны, когда оккупировали Донбасс", – приводит его слова пресс-служба президента.
Он заявил, что политика возвращения Советского Союза ошибочна и ни к чему хорошему не приведет.
"Украина ни на что никогда не променяет свою независимость", – подытожил он.
Также в этом же интервью президент заявил, что в договоренности с Россией мешают люди Порошенко.

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