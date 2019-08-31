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Зеленский сделал выбор в пользу «демократичного» газа

31 августа 2019, 20:09  •  167 • В России

Президент Украины Владимир Зеленский, находясь в Польше, куда он прибыл для участия в торжественных мероприятиях по поводу начала Второй Мировой войны, решил обезопасить себя и Европу от России. Так, например, он заявил, что газопровод «Северный поток-2», который сейчас достраивается и будет транспортировать газ из России в Германию без услуг всяких дополнительных стран-транзитеров, несет угрозу всей системе европейской безопасности.

- И здесь мы говорим с Польшей единым голосом, «Северный поток – 2» неприемлем и несет в себе угрозы для всей Европы, - заявил Зеленский после переговоров с президентом Польши Анджеем Дудой. А мог бы добавить – и вместе с США. Поскольку во главе борьбы с «Северным потоком» в целом и с «потоком-2», в частности, стоит именно Вашингтон. Американцы хотели бы прекратить в Европу поставки российского газа, чтобы самим поставлять на этот рынок свой СПГ (сжиженный природный газ). Если для американцев российский газ неприемлем сам по себе, то Польша и Украина ведут борьбу против проекта, потому что они перестают в случае начала работы «СП-2» осуществлять транзит голубого топлива из России в страны Центральной и Западной Европы и, соответственно, получать за это немалые суммы. Для Польши эти потери не так велики, а вот для Украины равносильны тому, что у ребенка отобрали не какую-то пустышку, а настоящую бутылочку с полноценным молоком. Ценой в 3 миллиарда долларов США.

Предшественник Зеленского на посту главы государства уже хвалился неоднократно, что ему удалось снять Украину с «российской газовой иглы», и Киев перестал закупать газ у Москвы, вместо чего пользуется теперь якобы реверсным газом из стран Европы, получаемым ими из России. Формула таких поставок и ценообразования при этом варианте получила на Украине название «Роттердам +». В действительности же, никакого реверса не осуществлялось, Ураина просто отбирала часть транзитного газа для себя и оплачивала изъятую часть газа странам-конечным получателям, естественной с наценками им (за их коммерческий интерес) и участникам схемы с украинской стороны.

Зеленский решил переплюнуть хозяйственников Порошенко и договорился с Польшей, что те будут поставлять на Украину газ, который сами закупят у американских компаний. Логистика будет выглядеть таким образом: добытый американскими компаниями газ будет сжижаться на американских же заводах и доставляться специальными судами-газовозами в приемный терминал Свиноуйсьце в Польше. Там он будет переводиться в обычное газообразное состояние (регазифицироваться) и по системе польских трубопроводов доставляться до Незалежной. СПГ и так неконкурентоспособен по цене с природным газом, а с учетом такой логистике для украинского населения стоимость будет исчисляться, судя по всему уже не по формуле «Роттердам +». А по новой – «Роттердам ++» или «Роттердам + в квадрате». Зато это будет самый демократичный в мире газ. А не топливо из какой-то тоталитарной страны.

Чем дольше Зеленский стоит во главе государства, тем больше он становится похож на своего предшественника. И вряд ли от него стоит ждать каких-то изменений во внешней политике возглавляемой им страны. Что называется, как ты тенора ни гримируй, а басом он так и не споет.

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