Зеленский сделал намек по Донбассу фотографией с Путиным

Владимир Зеленский. Фото: Sergei Chuzavkov/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com

Глава Незалежной заявил, что Украина добьется поставленных целей

Украинский лидер Владимир Зеленский опубликовал на своей странице в социальной сети "Твиттер" фотографию, сделанную ровно год назад во время Нормандского саммита. Президент Незалежной написал под снимком, что Киеву удастся решить проблему с Донбассом, несмотря на явные трудности.

На опубликованном фото запечатлен, кроме самого Зеленского, президент РФ Владимир Путин, а также канцлер Германии и французский лидер Эммануэль Макрон. Все лидеры уселись за круглым столом перед саммитом.

Прошедший в 2019 году Нормандский саммит стал первой встречей за три года, в ходе которой обсуждались пути урегулирования украинского кризиса. Стороны договаривались на протяжении пяти часов. Также Владимир Путин провел двустороннее общение с украинским коллегой, в результате чего договоренности по донбасскому региону были перезапущены.

"Путь к миру непростой, но знаю – мы сможем", – подписал фотографию украинский президент.



Шлях до миру нелегкий, але знаю – ми зможемо. pic.twitter.com/EK6kPRB9xX — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) December 9, 2020

По итогам саммита было принято решение о продолжении выполнений ранее заключенных договоренностей.

Ранее бывший глава администрации украинского президента Андрей Богдан обратился к Владимиру Путину с призывом пересмотреть пункты Минских соглашений, устанавливающие особый статус Донбасса.