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Зеленский сделал намек по Донбассу фотографией с Путиным

09 декабря 2020, 14:00  •  87 • Политика
Владимир Зеленский. Фото: Sergei Chuzavkov/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Глава Незалежной заявил, что Украина добьется поставленных целей
Украинский лидер Владимир Зеленский опубликовал на своей странице в социальной сети "Твиттер" фотографию, сделанную ровно год назад во время Нормандского саммита. Президент Незалежной написал под снимком, что Киеву удастся решить проблему с Донбассом, несмотря на явные трудности.
На опубликованном фото запечатлен, кроме самого Зеленского, президент РФ Владимир Путин, а также канцлер Германии и французский лидер Эммануэль Макрон. Все лидеры уселись за круглым столом перед саммитом.
Прошедший в 2019 году Нормандский саммит стал первой встречей за три года, в ходе которой обсуждались пути урегулирования украинского кризиса. Стороны договаривались на протяжении пяти часов. Также Владимир Путин провел двустороннее общение с украинским коллегой, в результате чего договоренности по донбасскому региону были перезапущены.
"Путь к миру непростой, но знаю – мы сможем", – подписал фотографию украинский президент.
Шлях до миру нелегкий, але знаю – ми зможемо. pic.twitter.com/EK6kPRB9xX
— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) December 9, 2020
По итогам саммита было принято решение о продолжении выполнений ранее заключенных договоренностей.
Ранее бывший глава администрации украинского президента Андрей Богдан обратился к Владимиру Путину с призывом пересмотреть пункты Минских соглашений, устанавливающие особый статус Донбасса.

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