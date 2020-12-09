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Зеленский сделал намек по Донбассу фотографией с Путиным
09 декабря 2020, 14:00 • 87 • Политика
Глава Незалежной заявил, что Украина добьется поставленных целей
Украинский лидер Владимир Зеленский опубликовал на своей странице в социальной сети "Твиттер" фотографию, сделанную ровно год назад во время Нормандского саммита. Президент Незалежной написал под снимком, что Киеву удастся решить проблему с Донбассом, несмотря на явные трудности.
На опубликованном фото запечатлен, кроме самого Зеленского, президент РФ Владимир Путин, а также канцлер Германии и французский лидер Эммануэль Макрон. Все лидеры уселись за круглым столом перед саммитом.
Прошедший в 2019 году Нормандский саммит стал первой встречей за три года, в ходе которой обсуждались пути урегулирования украинского кризиса. Стороны договаривались на протяжении пяти часов. Также Владимир Путин провел двустороннее общение с украинским коллегой, в результате чего договоренности по донбасскому региону были перезапущены.
"Путь к миру непростой, но знаю – мы сможем", – подписал фотографию украинский президент.
По итогам саммита было принято решение о продолжении выполнений ранее заключенных договоренностей.
Ранее бывший глава администрации украинского президента Андрей Богдан обратился к Владимиру Путину с призывом пересмотреть пункты Минских соглашений, устанавливающие особый статус Донбасса.
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