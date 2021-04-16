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Зеленский счёл "мёртвыми" Крым и Донбасс. Ему ответили на "чернобыльский прогноз"

16 апреля 2021, 23:40  •  128 • Политика
Украинский президент Владимир Зеленский предрёк Крыму и Донбассу судьбу хуже Чернобыля. Он сравнил эти территории с зоной отчуждения. На что сенатор от Крыма Ольга Ковитиди заметила, что Зеленский лишь отрабатывает повестку иностранных кураторов.
Украинский лидер Владимир Зеленский сравнил территории Донбасса и Крыма с Чернобылем. По его словам, это будет "мёртвая территория". Об этом он заявил в интервью, которое дал для газеты Le Figaro.
Чтобы избежать печального сценария, убеждён политик, указанным регионам стоит примкнуть к Украине.
На эти "пророчества" Зеленского ответили в Крыму. Сенатор Ольга Ковитиди уверена, что сказанное президентом Украины не что иное, как отработка повестки иностранных кураторов.
По её мнению, комментарии Зеленского вне зависимости от темы должны восприниматься как элементы шоу в стиле "95-го квартала", передают "Дни.ру".
Кроме того, добавила политик, и у Зеленского, и у членов его кабмина есть недвижимость на полуострове.
"Я не знаю, для чего они её оставили, может быть, в качестве какого-то запасного плацдарма, когда они будут бежать из Украины. К сожалению, ситуация на Украине развивается негативно, мы это видим", - констатировала она в беседе с Telegram-каналом "Радиоточка НСН".

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