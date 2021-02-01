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Зеленский считает вакцину от COVID-19 геополитическим вопросом

01 февраля 2021, 04:05  •  65 • Украина
Киев, 30 января. Поставки вакцины от коронавируса являются вопросом геополитики. Такое заявление сделал украинский президент в беседе с председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен.
Зеленский выразил благодарность Евросоюзу за инициативу по созданию механизма для передачи вакцины от COVID-19 странам-партнерам. Он уведомил главу Еврокомиссии о возможной нехватке вакцин, полученных в рамках фонда COVAX, передает RT.
«Поставка вакцины — это не только вопрос здоровья и жизни украинцев, но и вопрос политики и геополитики», — заявил лидер Украины.
Зеленский попросил поспособствовать Украине в переговорах с производителями препарата от коронавируса. По его словам, необходимо ускорить поставки.
Бывший депутат Верховный рады назвал опасные последствия отказа от «Спутника V» на Украине. В пятницу стало известно, что власти Киева одобрили законопроект, запрещающий регистрацию в стране российской вакцины.
Автор: Елена Иванова

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