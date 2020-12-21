Зеленский считает, что дети на Украине заслужили Диснейленд больше, чем стабильное государство

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал американскому изданию The New York Times о желании построить в стране Диснейленд и Голливуд.Вот уж не знаю, насколько наши американские друзья следят за ситуацией на Незалежной, но видимо даже президент Украины считает, что не следят совершенно. Иначе как у него повернулся язык сказать про создание Диснейленда и Голливуда? То ли рассчитывает создать образ благополучного и перспективного государства (что возможно только в том случае, если самостоятельно про это государство ничего не узнавать), то ли действительно верит в ту чушь, которую он несет (что, к сожалению, тоже не исключено).Причина, по которой Зеленский заикнулся о создании Диснейленда, весьма понятна и адекватна, на первый взгляд: не все украинцы могут позволить себе поездку в США или Францию, но, тем не менее, дети заслуживают подобных развлечений. Звучит вполне логично и даже мило, только вот больше, чем развлечений, дети все-таки заслуживают государства, которое не рискует развалиться в течение ближайших 5-10 лет (а может и гораздо быстрее), а с этим на Незалежной огромные проблемы. Также дети заслуживают нормальной медицины в стране, соцподдержки от государства, чтобы их бабушки и дедушки получали пенсии. Да много чего еще заслуживают дети на Украине. Только вот глава государства вместо реальной заботы стремится создать лишь образ такого «успешного» государства, в котором есть Диснейленд. Если по мнению президента страны это главное (и судя по всему единственное), что заслуживают дети и критерий успеха для страны, то… все в очередной раз понятно с будущим Украины.Что касается создания Голливуда на Незалежной, то Зеленский оправдывает свое желание очень просто: «Я считаю, что это круто» - сказал он в интервью. Ну, раз Голливуд это круто, то, конечно, что тут скажешь, с таким аргументом не поспоришь. Главное ведь то, что круто, а не то, что нужно, да?Вот интересно, Зеленский все-таки просто силится создать какой-то определенный образ государства для людей, которые совершенно не понимают и не знают, что происходит на Украине, или он все это серьезно? В любом случае, оба варианта вызывают только сожаление и недоумение. Финансирование медицины сокращается, платить пенсии совсем скоро будет нечем, огромный долг на Незалежной растет, зато разговоры про Голливуд и Диснейленд.