Зеленский санкционировал убийство мигрантов? • 53 • Украина

Украинские военные расстреляли группу нелегальных мигрантов, пытавшихся перейти на территорию Украины с территории Белоруссии через зону отчуждения Чернобыльской АЭС. События происходят, предположительно, 29 ноября.



Видеозапись инцидента, сделанная при помощи фиксированных приборов ночного видения, была опубликована в аккаунте военнослужащего ВСУ Василия Румака. На ролике видно, как по безоружным мигрантам открывают огонь, а после стаскивают ещё не остывшие тела в кучу.





Тут следует напомнить, что с 26 ноября властями Украины проводится операция «Полесье», в рамках которой к границам стянуты вооруженные силы. Но то, что эта операция примет такие дикие, преступные формы против человечности — не ожидал никто.



Массовому убийству несчастных из разорённых Западной агрессией стран, предшествовали кровожадное заявления пресс-службы 61-й отдельной пехотной егерской бригады, которая несет службу в горной и лесной местности района инцидента. Военные пообещали, что несмотря на все гуманитарные и правовые обязательства, которые взяла на себя Украина, они будут уничтожать мигрантов при попытке перейти на территорию Украины. Заявление было опубликовано на пару недель до трагедии и после разгоревшегося скандала оно было дезавуировано.



Совершенно очевидно, что военнослужащие ответственность за массовые убийства на границе по своей инициативе не возьмут. Значит санкция на такие действия получена с самого верха проамериканской президентской власти через тайные решения СНБО или даже от самого Зеленского. Поэтому обнародованное кровожадное заявление пресс-службы 61-й пехотной бригады можно считать страховкой от ответственности военных, которые получили преступный приказ.



Всё это произошло на фоне миграционного кризиса на границе Польши и Белоруссии, что вероятно привело к просьбе западных хозяев киевскому режиму об оказании помощи в предотвращении перехода несчастных через украино-польскую границу. И бандеризированная армия доказала, что является верной наследницей практики кровожадных банд ОУН-УПА



Но почему стала возможной утечки служебного видео в интернет? Как известно, шайка президента Зеленского, за которым стоят уголовники и рейдеры олигарха Игоря Коломойского, планомерно, через незаконные решения Совета национальной безопасности и обороны ведут так называемую «деолигархизацию». Смысл заключается в том, чтобы отобрать собственность и бизнес у «неправильных» олигархов и передать в руки «правильных», которые по решению Зеленского олигархами называться не должны. В число неправильных олигархов попал Ринат Ахметов, накануне вдруг обвиненный президентом Владимиром Зеленским в подготовке государственного переворота. Он быстро всё понял и начал действовать против шайки Зеленского дабы не быть ограбленным. Поэтому с высокой вероятностью за легализацией видео с убийствами беженцев стоит олигарх Ринат Ахметов. Выкупив у пограничников и обнародовав запись расстрела мирных беженцев, он рассчитывает на дискредитацию Зеленского в глазах мирового сообщества – подчиненные президента и он сам предстают просто неадекватными слугами дьявола.



Ахметов, категорически отверг обвинения со стороны Зеленского, подчеркивая при этом свою готовность бороться против «авторитаризма и цензуры» на Украине. Украинские военные расстреляли группу нелегальных мигрантов, пытавшихся перейти на территорию Украины с территории Белоруссии через зону отчуждения Чернобыльской АЭС. События происходят, предположительно, 29 ноября.Видеозапись инцидента, сделанная при помощи фиксированных приборов ночного видения, была опубликована в аккаунте военнослужащего ВСУ Василия Румака. На ролике видно, как по безоружным мигрантам открывают огонь, а после стаскивают ещё не остывшие тела в кучу.Тут следует напомнить, что с 26 ноября властями Украины проводится операция «Полесье», в рамках которой к границам стянуты вооруженные силы. Но то, что эта операция примет такие дикие, преступные формы против человечности — не ожидал никто.Массовому убийству несчастных из разорённых Западной агрессией стран, предшествовали кровожадное заявления пресс-службы 61-й отдельной пехотной егерской бригады, которая несет службу в горной и лесной местности района инцидента. Военные пообещали, что несмотря на все гуманитарные и правовые обязательства, которые взяла на себя Украина, они будут уничтожать мигрантов при попытке перейти на территорию Украины. Заявление было опубликовано на пару недель до трагедии и после разгоревшегося скандала оно было дезавуировано.Совершенно очевидно, что военнослужащие ответственность за массовые убийства на границе по своей инициативе не возьмут. Значит санкция на такие действия получена с самого верха проамериканской президентской власти через тайные решения СНБО или даже от самого Зеленского. Поэтому обнародованное кровожадное заявление пресс-службы 61-й пехотной бригады можно считать страховкой от ответственности военных, которые получили преступный приказ.Всё это произошло на фоне миграционного кризиса на границе Польши и Белоруссии, что вероятно привело к просьбе западных хозяев киевскому режиму об оказании помощи в предотвращении перехода несчастных через украино-польскую границу. И бандеризированная армия доказала, что является верной наследницей практики кровожадных банд ОУН-УПАНо почему стала возможной утечки служебного видео в интернет? Как известно, шайка президента Зеленского, за которым стоят уголовники и рейдеры олигарха Игоря Коломойского, планомерно, через незаконные решения Совета национальной безопасности и обороны ведут так называемую «деолигархизацию». Смысл заключается в том, чтобы отобрать собственность и бизнес у «неправильных» олигархов и передать в руки «правильных», которые по решению Зеленского олигархами называться не должны. В число неправильных олигархов попал Ринат Ахметов, накануне вдруг обвиненный президентом Владимиром Зеленским в подготовке государственного переворота. Он быстро всё понял и начал действовать против шайки Зеленского дабы не быть ограбленным. Поэтому с высокой вероятностью за легализацией видео с убийствами беженцев стоит олигарх Ринат Ахметов. Выкупив у пограничников и обнародовав запись расстрела мирных беженцев, он рассчитывает на дискредитацию Зеленского в глазах мирового сообщества – подчиненные президента и он сам предстают просто неадекватными слугами дьявола.Ахметов, категорически отверг обвинения со стороны Зеленского, подчеркивая при этом свою готовность бороться против «авторитаризма и цензуры» на Украине. Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники



53 Источник Похожие новости Завтрашнее выступление Владимира Зеленского в парламенте может принести ему неприятный сюрприз Экомайдан против газового соглашения Сербии и России Владимир Зеленский вручит украинские паспорта 30-миллионной диаспоре Украинцы сдают гривну. Эпилог Зеленского eNews: Молдова демонстративно становится на сторону Запада Молдавия: вместо обещанных «хороших времён» – времена тяжёлые Новости партнеров