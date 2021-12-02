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Зеленский санкционировал убийство мигрантов?

02 декабря 2021, 17:00  •  53 • Украина

Украинские военные расстреляли группу нелегальных мигрантов, пытавшихся перейти на территорию Украины с территории Белоруссии через зону отчуждения Чернобыльской АЭС. События происходят, предположительно, 29 ноября.

Видеозапись инцидента, сделанная при помощи фиксированных приборов ночного видения, была опубликована в аккаунте военнослужащего ВСУ Василия Румака. На ролике видно, как по безоружным мигрантам открывают огонь, а после стаскивают ещё не остывшие тела в кучу.


Тут следует напомнить, что с 26 ноября властями Украины проводится операция «Полесье», в рамках которой к границам стянуты вооруженные силы. Но то, что эта операция примет такие дикие, преступные формы против человечности — не ожидал никто.


Массовому убийству несчастных из разорённых Западной агрессией стран, предшествовали кровожадное заявления пресс-службы 61-й отдельной пехотной егерской бригады, которая несет службу в горной и лесной местности района инцидента. Военные пообещали, что несмотря на все гуманитарные и правовые обязательства, которые взяла на себя Украина, они будут уничтожать мигрантов при попытке перейти на территорию Украины. Заявление было опубликовано на пару недель до трагедии и после разгоревшегося скандала оно было дезавуировано.

Совершенно очевидно, что военнослужащие ответственность за массовые убийства на границе по своей инициативе не возьмут. Значит санкция на такие действия получена с самого верха проамериканской президентской власти через тайные решения СНБО или даже от самого Зеленского. Поэтому обнародованное кровожадное заявление пресс-службы 61-й пехотной бригады можно считать страховкой от ответственности военных, которые получили преступный приказ.

Всё это произошло на фоне миграционного кризиса на границе Польши и Белоруссии, что вероятно привело к просьбе западных хозяев киевскому режиму об оказании помощи в предотвращении перехода несчастных через украино-польскую границу. И бандеризированная армия доказала, что является верной наследницей практики кровожадных банд ОУН-УПА

Но почему стала возможной утечки служебного видео в интернет? Как известно, шайка президента Зеленского, за которым стоят уголовники и рейдеры олигарха Игоря Коломойского, планомерно, через незаконные решения Совета национальной безопасности и обороны ведут так называемую «деолигархизацию». Смысл заключается в том, чтобы отобрать собственность и бизнес у «неправильных» олигархов и передать в руки «правильных», которые по решению Зеленского олигархами называться не должны. В число неправильных олигархов попал Ринат Ахметов, накануне вдруг обвиненный президентом Владимиром Зеленским в подготовке государственного переворота. Он быстро всё понял и начал действовать против шайки Зеленского дабы не быть ограбленным. Поэтому с высокой вероятностью за легализацией видео с убийствами беженцев стоит олигарх Ринат Ахметов. Выкупив у пограничников и обнародовав запись расстрела мирных беженцев, он рассчитывает на дискредитацию Зеленского в глазах мирового сообщества – подчиненные президента и он сам предстают просто неадекватными слугами дьявола.

Ахметов, категорически отверг обвинения со стороны Зеленского, подчеркивая при этом свою готовность бороться против «авторитаризма и цензуры» на Украине.

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