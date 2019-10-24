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Зеленский сам себе лепит судьбу Януковича - политолог

24 октября 2019, 09:39  •  113 • Политика
Украинский президент Владимир Зеленский самостоятельно наступает на те же грабли, что и бывший лидер Украины Виктор Янукович. Как отмечает политолог Сергей Белашко, Зеленский пытается заигрывать с ультраправыми, но этого ни его сторонники, ни националисты ему не простят.
Украинский лидер Владимир Зеленский фактически выстраивает себе судьбу Виктора Януковича. С таким мнением выступил политолог Сергей Белашко. По его словам, Зеленский теряет собственный политический капитал в попытке понравиться националистам, однако это может полностью уничтожить его рейтинг.
В итоге шоумен и политик окажется в ситуации, когда из разряда "свой среди чужих" он быстро станет "чужим среди своих", считает эксперт, передает издание "Дни.ру".
По мнению Белашко, если Зеленский продолжит такую риторику, то дальше ему будет просто нечего ловить в этой среде. Все равно националистов он не устроит, ну а сторонники нынешнего лидера Украины от него отвернутся.
По мнению политолога, Зеленскому следовало бы выучить горькие уроки политической карьеры Виктора Януковича. Тот также встал во главе государства на волне обещаний поддержать русский язык. Однако при его власти повсеместно насаждался украинский.
"Вот и Зеленский пытается соответствовать, не задумываясь, насколько это глупо выглядит со стороны, - пытаться казаться тем, кем ты не являешься", - отметил эксперт.

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