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Зеленский сам сдал неонацистов. Какие ещё нужны доказательства?

08 марта 2022, 14:50  •  243 • Политика
Президент Украины Владимир Зеленский сам сдал неонацистов. В одежде украинского лидера нашли намёк на нацистскую Германию. Какие кому ещё нужны доказательства?
Интернет-пользователи обратили внимание на то, что Зеленский часто выступает перед камерой в футболке, на которой изображён "Железный крест" - немецкая военная награда, которая в том числе вручалась военным-нацистам во время Второй мировой войны. Разница лишь в том, что нацистская Германия встраивала в крест свастику, а у Зеленского в крест встроен герб Украины - трезубец, пишет Telegram-канал "ТРИБУНАЛ".
Отметим, что украинские власти после госпереворота 2014 года взяли курс на героизацию нацистских преступников, которые сотрудничали с фашистской Германией в годы Великой Отечественной войны. Их лозунг стал официальным приветствием на Украине, а именем лидеров украинских коллаборантов стали называть улицы и стадионы. В 2020 году в Ивано-Франковске с почестями похоронили ветерана украинской дивизии СС.
Поэтому одна из главных целей начатой 24 февраля спецоперации России стала денацификация Украины.

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