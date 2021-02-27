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Зеленский с улыбкой позвал Крым домой. Народ в замешательстве: "Он или идиот, или…"
27 февраля 2021, 00:55 • 89 • В мире
Украинский президент Владимир Зеленский в своём видеообращении повторил ложный посыл "Крым - это Украина" и позвал крымчан домой. В Сети ошеломлены заявлениями Зеленского. Народ не скрывает негодования: "Он или идиот, или профессионально под идиота косит".
Крымчан Украина вновь позвала "домой". В лице украинского лидера Владимира Зеленского. Тот в своём новом видео по-русски позвал Крым вернуться и вновь повторил ложное заявление о том, что полуостров - часть Незалежной.
"Дорогие крымчане, время возвращаться домой, - произносит в ролике Зеленский. - Ждём, верим, любим. Народ Украины".
В Сети обескуражены таким заявлением. После водной блокады, после отключений электричества заявлять такое - граждане недоумевают, как Зеленский вообще решился к чему-то призывать крымчан.
Скриншот Telegram/Frontовые заметки
"Он или идиот, или профессионально под идиота косит. Сначала отключили электричество, потом перекрыли воду, а что теперь: "Дорогие крымчане, мы вас любим и ласково просимо домой..." – отмечает автор телеграм-канала "Южный регион".
В телеграм-канале "Frontовые заметки" указывают: "Ведь не крымчане, а украинцы хавают это дерьмо. Полной ложкой. А крымчане - тихо офигевают, в очередной раз, и только..."
Комментаторы не сдерживают эмоций и под постом Зеленского в Facebook.
"Зелёный, ты даже не представляешь, как народ тебя ненавидит! Какой Крым? Ты о чём вообще? Ничтожество", - жёстко написала Неонила.
"А мы в Крыму не забудем водную, продуктовую и энергетическую блокады! Мы помним всё и видим настоящее отношение Украины к тем, кто живёт в Крыму!" - добавил Роман Халин.
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