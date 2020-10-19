|
Зеленский с трибуны Рады обратится к украинцам на тему Крыма
19 октября 2020, 22:20 • 76 • Политика
Глава Незалежной объявит о плане по "деоккупации" полуострова
Президент Украины Владимир Зеленский во вторник, 20 октября, обратится к гражданам страны с трибуны Верховной рады с целым рядом важных тем. Об этом сообщает "Обозреватель".
По информации издания, лидер нации призовет украинцев соблюдать правила защиты от коронавируса и расскажет, зачем необходим новый экономический курс в Донбассе. Также пан Зеленский коснется вопроса Крыма и развития армии Незалежной.
"Мы создаем формат "Крымская платформа". Это координация международных усилий по защите прав крымчан и деоккупации полуострова. Я уже предметно обсудил эту инициативу со странами Европейского союза, Великобританией, Канадой, Турцией", – приводит тезисы из выступления главы государства издание.
Помимо этого, Владимир Александрович поведает о начале возведения двух военно-морских баз "для защиты черноморского региона" силами исключительно Украины. По его словам, в текущем году бюджет на ВСУ стал самым значительным за всю историю Незалежной.
"И не разгоняйте, пожалуйста, "зраду", что в 21-м году мы сократим средства на армию. Я не позволю это сделать", – заявит завтра пан Зеленский.
Ранее лидер парламентской фракции "Голос" Сергей Рахманин сообщил, что Минобороны страны не сможет получить в обозримом будущем дивизион модернизированных комплексов "Нептун". По его словам, в лучшем случае в армию поставят наспех сформированную одну батарею к концу 2020-го, поскольку денег для этой цели выделили в десять раз меньше предполагаемых.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
76
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
15 октября 2020, 03:40
|
14 октября 2020, 14:50
|
14 октября 2020, 06:35
|
17 октября 2020, 07:00
|
15 октября 2020, 22:55
|
17 октября 2020, 12:30
|
17 октября 2020, 01:30