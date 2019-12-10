Зеленский рискнул заговорить о Крыме только после подписания коммюнике. В нём ни слова о полуострове

В ходе пресс-конференции Зеленский заявил, что о каком-то отказе от территорий речи быть не может - что о Крыме, что о Донбассе. И это было первое упоминание российского полуострова в рамках переговоров.

Кроме того, украинский гарант сообщил, что на федерализацию Украины никогда не даст согласия.

По его словам, урегулировать намеченные вопросы в ходе переговоров так и не удалось. Кроме того, добавил Зеленский, во время переговоров он поднимал вопрос о восстановлении Киевом контроля над границей с Россией. По его словам, он надеется, что к этому вопросу удастся вернуться через четыре месяца - во время следующей встречи.