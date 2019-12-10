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Зеленский рискнул заговорить о Крыме только после подписания коммюнике. В нём ни слова о полуострове
10 декабря 2019, 12:09 • 71 • В мире
После окончания переговоров в "нормандском формате" участники саммита по его итогам проводят пресс-конференцию. На вопросы отвечал президент Украины. И тут он вдруг заговорил о Крыме... До подписания коммюнике об этом не было сказано ни слова.
В ходе пресс-конференции Зеленский заявил, что о каком-то отказе от территорий речи быть не может - что о Крыме, что о Донбассе. И это было первое упоминание российского полуострова в рамках переговоров.
Кроме того, украинский гарант сообщил, что на федерализацию Украины никогда не даст согласия.
По его словам, урегулировать намеченные вопросы в ходе переговоров так и не удалось. Кроме того, добавил Зеленский, во время переговоров он поднимал вопрос о восстановлении Киевом контроля над границей с Россией. По его словам, он надеется, что к этому вопросу удастся вернуться через четыре месяца - во время следующей встречи.
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