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Зеленский решился на публичное видеообращение: "Шановні громадяни"

24 февраля 2022, 09:10  •  271 • Политика
"Пропавший" Владимир Зеленский неожиданно нашёлся и решился выступить с обращением к украинцам. К ним он обратился на украинском, заявив, что только что переговорил с Байденом.
Президент Украины, которого, по слухам, вывезли из Киева, вышел в эфир, чтобы обратиться к гражданам своей страны. Своё обращение он произнёс на украинском языке (напомним, что до этого он обращался к жителям России и говорил на русском). "Шановні громадяни", - начал он свой спич.
Лидер Украины сообщил, что сегодня утром президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. "Россия осуществила удары по нашей военной инфраструктуре, по нашим пограничникам. Во многих городах Украины были слышны взрывы", - заявил Зеленский.
В связи с этим Украина переходит на военное положение. "Мы вводим военное положение по всей территории государства", - сообщил президент Украины.
Он также добавил, что буквально минуту назад пообщался с президентом Байденом, который пообещал начать собирать международную поддержку Украине.
"От вас нужно спокойствие", - подчеркнул Зеленский, хотя по голосу президента слышно, что спокойствия не хватает прежде всего ему самому. Он попросил украинцев по возможности оставаться дома. "Мы работаем", - пообещал политик.
Без паники, мы готовы ко всему и всех победим,
- заключил Зеленский. Стоит отметить, что в эфир он выходил в полном одиночестве, без какого-либо официального антуража и говорил практически вполголоса.

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