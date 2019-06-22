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Зеленский решил заставить Коломойского восстановить Донбасс, но тот огрызнулся
22 июня 2019, 02:09 • 64 • В мире
Украинский президент Владимир Зеленский объявил, что решил заставить олигарха Игоря Коломойского вложиться в восстановление инфраструктуры Донбасса. Однако тот лишь огрызнулся: мол, на его средства сейчас можно разве что ларьки красить.
Громкое заявление Зеленский сделал на встрече с представителями бизнеса в Киеве. Он объявил, что, мол, с несколькими олигархами есть договорённости о том, что те помогут оплатить восстановительные работы в Донбассе. При этом он упомянул в качестве спонсора и Коломойского, но при этом добавил, что тот ещё не в курсе своей миссии, пишет РИА Новости.
При этом сам Коломойский, узнав о словах Зеленского, огрызнулся в ответ. Как передаёт портал "Новое время", он заявил: мол, на остаток от 20 тысяч фунтов в неделю он может разве что покрасить пару ларьков.
Дело в том, что ранее британский суд, рассматривая иск, касающийся принадлежавшего ранее олигарху Приватбанка, ограничил траты Коломойского 20 тысячами фунтов в неделю.
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