Зеленский решил заставить Коломойского восстановить Донбасс, но тот огрызнулся

Громкое заявление Зеленский сделал на встрече с представителями бизнеса в Киеве. Он объявил, что, мол, с несколькими олигархами есть договорённости о том, что те помогут оплатить восстановительные работы в Донбассе. При этом он упомянул в качестве спонсора и Коломойского, но при этом добавил, что тот ещё не в курсе своей миссии, пишет РИА Новости.

При этом сам Коломойский, узнав о словах Зеленского, огрызнулся в ответ. Как передаёт портал "Новое время", он заявил: мол, на остаток от 20 тысяч фунтов в неделю он может разве что покрасить пару ларьков.

Дело в том, что ранее британский суд, рассматривая иск, касающийся принадлежавшего ранее олигарху Приватбанка, ограничил траты Коломойского 20 тысячами фунтов в неделю.