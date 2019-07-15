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Зеленский решил сменить 12 послов

15 июля 2019, 21:54  •  38 • Украина
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о начале обновления состава дипломатического корпуса и замене 12 послов, включая украинского посла в США Валерия Чалого.
 
© Sergei Chuzavkov/ZUMAPRESS.com globallookpress.com
 

Об этом заявили в администрации украинского президента.

«Зеленский инициировал начало обновления дипломатического корпуса Украины. Уже принято решение о замене 12 руководителей посольств по всему миру. В частности, посол Украины в США заканчивает свою командировку в Вашингтон», — говорится в сообщении в социальной сети Facebook.

Отмечается, что работа по подбору и оформлению новых дипломатов уже началась.

Ожидается, что соответствующие указы Зеленского будут в ближайшее время опубликованы.

Ранее временно исполняющий обязанности главы Государственной фискальной службы Украины Александр Власов объявил о своём уходе после соответствующего требования Зеленского.

Украинский президент также призвал уволиться руководителей четырёх таможен.

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