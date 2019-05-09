Зеленский решил примирить бандеровца и ветерана

В праздник Победы над нацизмом все следили за тем, как себя поведёт новый президент Украины Владимир Зеленский. С Петром Порошенко было все понятно давно - он запретил в незалежной георгиевскую ленточку и поддержал боевиков-радикалов. А вот Зеленский, казалось, решил пойти по иному пути. Но как бы ни так.

Тут Владимир Александрович взялся примерить... ветерана и бандеровца. Он опубликовал снимок в соцсетях, на котором мило беседуют Капитан первого ранга морской пехоты ВМФ СССР Иван Залужный и участница УПА (организация запрещена в России) Прасковья Зеленчук.

– Сегодня, в День памяти и примирения, мы чтим и поклоняемся перед всеми, кто боролся против нацизма и погиб за Украину в годы Второй мировой войны. Перед каждым, кто отдал свою жизнь ради мира. Мира, который сегодня так нуждается Украина, - написал Зеленский.

Но и здесь не обошлось без подвоха. Ветеран Иван Залужный давно стал «профессиональным примирителем» украинцев с бандеровцами. Пару лет назад он на камеры встречался с Петром Порошенко. А еще Залужного помнят по плакату, на котором он жмёт руку сотнику УПА Степану Петрашу. Других героев, готовых прилюдно побрататься со вчерашними врагами, киевской власти найти не удалось.

Но есть в жизни советского ветерана одна личная трагедия, объясняющая готовность дружить с Порошенко и бандеровцами.

В 2014 году у героя в АТО погиб единственный внук - 23-летний Иван Гутник-Залужный. На похоронах его дед обратился к своим бывшим сослуживцам из рядов Советской Армии и президенту России. Он потребовал от России прекратить войну в Донбассе.

– Я думал в следующем году вместе с ветеранами Отечественной войны праздновать 70-летие Великой Победы, а хороню своего Ванечку, которого убили внуки моих побратимов из России, - сказал он на прощании с внуком.

Но и про Прасковью Зеленчук политик не рассказал всей правды. Женщина родилась в 1931 году в украинском селе Криворовня. В войну это место подчинилось нацистам. Когда в 1944 году село пришли освобождать советские войска, они получили отпор от партизан УПА. Выходит, Зеленчук, будучи связисткой, сражалась не с гитлеровцами, а с красноармейцами. И когда в Криворовня установилась советская власть, многих жителей наказали за сотрудничество с гитлеровцами. Так с каким врагом боролась героиня Зеленского?

– Это уже отработанный ход: подводить разочарованного в жизни ветерана к бандеровцам, - рассказал «КП» маркетолог Владислав Дежнев. - Дедушка не понимает происходящего вокруг. Ему мнится, что Россия развязала войну. Хотя, на самом деле, это Киев отдал приказ устроить мясорубку в Донбассе. Эту карту отыгрывал Порошенко. Ровно по этому же пути пошёл Зеленский. Увы, но он не особо будет отличаться от своего предшественника. Берет старого героя-ветерана, подводит его к бандеровцам и обещает мир. Это в сделано в порошенковском стиле. Ждать от Владимира Александровича перемен я бы не стал. Возможно, дикий разгул нацизма на Украине угаснет. Но явного перелома в ближайшие месяцы не случится.

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