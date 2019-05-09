Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Как День Победы в Мариуполе стал точкой невозврата для Донбасса
Пушков ответил на слова Порошенко о «ряженых Бессмертных полках»
Во главе колонны: Путин прошел в «Бессмертном полку»
С Днём Победы!
Главная / В России

Зеленский решил примирить бандеровца и ветерана

09 мая 2019, 19:24  •  65 • В России

В праздник Победы над нацизмом все следили за тем, как себя поведёт новый президент Украины Владимир Зеленский. С Петром Порошенко было все понятно давно - он запретил в незалежной георгиевскую ленточку и поддержал боевиков-радикалов. А вот Зеленский, казалось, решил пойти по иному пути. Но как бы ни так.

Тут Владимир Александрович взялся примерить... ветерана и бандеровца. Он опубликовал снимок в соцсетях, на котором мило беседуют Капитан первого ранга морской пехоты ВМФ СССР Иван Залужный и участница УПА (организация запрещена в России) Прасковья Зеленчук.

– Сегодня, в День памяти и примирения, мы чтим и поклоняемся перед всеми, кто боролся против нацизма и погиб за Украину в годы Второй мировой войны. Перед каждым, кто отдал свою жизнь ради мира. Мира, который сегодня так нуждается Украина, - написал Зеленский.

Но и здесь не обошлось без подвоха. Ветеран Иван Залужный давно стал «профессиональным примирителем» украинцев с бандеровцами. Пару лет назад он на камеры встречался с Петром Порошенко. А еще Залужного помнят по плакату, на котором он жмёт руку сотнику УПА Степану Петрашу. Других героев, готовых прилюдно побрататься со вчерашними врагами, киевской власти найти не удалось.

Но есть в жизни советского ветерана одна личная трагедия, объясняющая готовность дружить с Порошенко и бандеровцами.

В 2014 году у героя в АТО погиб единственный внук - 23-летний Иван Гутник-Залужный. На похоронах его дед обратился к своим бывшим сослуживцам из рядов Советской Армии и президенту России. Он потребовал от России прекратить войну в Донбассе.

– Я думал в следующем году вместе с ветеранами Отечественной войны праздновать 70-летие Великой Победы, а хороню своего Ванечку, которого убили внуки моих побратимов из России, - сказал он на прощании с внуком.

Но и про Прасковью Зеленчук политик не рассказал всей правды. Женщина родилась в 1931 году в украинском селе Криворовня. В войну это место подчинилось нацистам. Когда в 1944 году село пришли освобождать советские войска, они получили отпор от партизан УПА. Выходит, Зеленчук, будучи связисткой, сражалась не с гитлеровцами, а с красноармейцами. И когда в Криворовня установилась советская власть, многих жителей наказали за сотрудничество с гитлеровцами. Так с каким врагом боролась героиня Зеленского?

– Это уже отработанный ход: подводить разочарованного в жизни ветерана к бандеровцам, - рассказал «КП» маркетолог Владислав Дежнев. - Дедушка не понимает происходящего вокруг. Ему мнится, что Россия развязала войну. Хотя, на самом деле, это Киев отдал приказ устроить мясорубку в Донбассе. Эту карту отыгрывал Порошенко. Ровно по этому же пути пошёл Зеленский. Увы, но он не особо будет отличаться от своего предшественника. Берет старого героя-ветерана, подводит его к бандеровцам и обещает мир. Это в сделано в порошенковском стиле. Ждать от Владимира Александровича перемен я бы не стал. Возможно, дикий разгул нацизма на Украине угаснет. Но явного перелома в ближайшие месяцы не случится.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



65
Источник
Похожие новости
08 мая 2019, 18:54
«Превращают в людей третьего сорта»: в Москве ответили на отказ Киева признавать российские паспорта жителей Донбасса
08 мая 2019, 17:24
Новым Главкомом ВМФ России назначен адмирал-подводник
09 мая 2019, 11:09
«Желаю прожить не меньше, чем я»: в День Победы ветеран ВОВ отмечает 100-летие
08 мая 2019, 14:09
«Доктор Смерть» Ульяна Супрун назвала подорожавший лук «антисоциальным продуктом»
08 мая 2019, 22:09
«Вызывает чувство гордости за нашу армию»: как формировалась традиция парада Победы
08 мая 2019, 22:09
В отставку после 46 лет службы: Путин сменил главнокомандующего Военно-морским флотом России
Новости партнеров
 
Выбор дня
09 мая 2019, 04:54
Канцлеру Австрии накануне Дня Победы пришлось оправдываться перед Россией
09 мая 2019, 08:09
"У них рентгеновское зрение": Украинцы "опустошили" Крымский мост...
09 мая 2019, 01:39
"С бандеровцами ручкаться!": Сведший связистку УПА с ветераном ВОВ Зеленски...
09 мая 2019, 01:39
Декоммунизация вспять: Мэр Харькова призвал вернуть городскому проспекту имя Маршала ...
09 мая 2019, 08:09
И треснет мир напополам: Ученые сделали предсказание о будущем края Европы
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
07 мая 2019, 20:09
В конгрессе США назвали возмутительным отзыв посла на Украине
04 мая 2019, 04:39
"Против "Северного потока-2": На Западе озвучили условия для снятия санкций с России
06 мая 2019, 01:54
Авария при посадке: в СКР сообщили о 41 погибшем при возгорании самолёта в Шереметьеве
05 мая 2019, 03:24
Российские военные вычислили "логово", куда стекаются разрозненные группы боевиков в Сирии
02 мая 2019, 19:09
Ура! Путин переходит в наступление на всём Западном фронте!
05 мая 2019, 03:24
"Над этим даже смеяться нельзя": Кедми оценил план НАТО по сухопутной войне с Россией
03 мая 2019, 04:54
"Пусть земля горит у них под ногами": В Сети отреагировали на "марш украинского порядка" в центре Одессы
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.