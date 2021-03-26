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Зеленский решил позвонить Путину на фоне обострения в Донбассе: "В ближайшее время проведу разговор"

26 марта 2021, 23:30  •  60 • Политика
Президент Украины Владимир Зеленский решил позвонить своему российскому коллеге Владимиру Путину в связи с обострением ситуации в Донбассе. Украинский лидер подчеркнул: "В ближайшее время проведу разговор со всеми лидерами "нормандской четвёрки".
Об этом Зеленский заявил, комментируя гибель четырёх украинских военнослужащих в Донбассе. Он поручил украинской делегации в Трёхсторонней контактной группе провести срочное заседание подгруппы безопасности, а также обсудить ситуацию на уровне советников лидеров "нормандской четвёрки". Впрочем, и с самими лидерами Зеленский намерен провести переговоры.
Чтобы услышать друг друга, на Донбассе должно воцариться всеобщее и стабильное молчание. В ближайшее время буду вести беседы со всеми лидерами "нормандской четвёрки", - пишет президент Украины в Facebook.
Скриншот: Facebook/Володимир Зеленський
Примечательно, что ранее наблюдатели ОБСЕ зафиксировали переброску тяжёлой украинской техники в Донбасс. Кроме того, в ЛНР и ДНР заявили об увеличении интенсивности обстрелов, а также о прицельном снайперском огне, жертвами которого нередко становятся гражданские лица.
При этом глава украинской делегации Леонид Кравчук накануне фактически отказался от проведения встречи в нормандском формате. Он заявил, что переговоры не имеют смысла, пока Россия не согласится с предложенным Киевом планом, который предполагает капитуляцию Донецка и Луганска.

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