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Зеленский решил переименовать свою партию. Ему предложили слово из 3 букв: "Как в граните отлито!"
31 декабря 2021, 15:50 • 178 • В мире
Украинские СМИ сообщили, что Владимир Зеленский собирается переименовать свою партию "Слуга народа" и дать ей более звучное название. В Сети уже придумали идеальный вариант из трёх букв: "Как в граните отлито!"
Накануне парламентских выборов президент Украины Владимир Зеленский, вероятно, даст новое название своей партии "Слуга народа". По крайней мере, о таком его намерении сообщает издание "Страна.ua".
Журналисты издания напомнили, что в 2023 году на Украине пройдут выборы в Верховную раду. Вероятно, Зеленский рассчитывает с помощью "ребрендинга" добавить своей партии голосов избирателей.
Издание также сообщило, что в новом названии партии, скорее всего, будет фигурировать фамилия самого Зеленского - вероятно, это будет "Партия Зеленского" или что-то в этом духе.
Однако русские пользователи соцсетей предложили свои варианты, один лучше другого. Тут и "Слуга сумасброда", и "Зелёный слоник", и даже "Партия зелёных человечков". Авторы Twitter-аккаунта "Голос Мордора" выдвинули вариант "Слуги Зеленского", а один из подписчиков предложил аббревиатуру МПХ - "Международная Партия Холопов". "Как в граните отлито!" - уверяет автор.
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