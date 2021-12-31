Зеленский решил переименовать свою партию. Ему предложили слово из 3 букв: "Как в граните отлито!"

Украинские СМИ сообщили, что Владимир Зеленский собирается переименовать свою партию "Слуга народа" и дать ей более звучное название. В Сети уже придумали идеальный вариант из трёх букв: "Как в граните отлито!"

Накануне парламентских выборов президент Украины Владимир Зеленский, вероятно, даст новое название своей партии "Слуга народа". По крайней мере, о таком его намерении сообщает издание "Страна.ua".

Журналисты издания напомнили, что в 2023 году на Украине пройдут выборы в Верховную раду. Вероятно, Зеленский рассчитывает с помощью "ребрендинга" добавить своей партии голосов избирателей.

Издание также сообщило, что в новом названии партии, скорее всего, будет фигурировать фамилия самого Зеленского - вероятно, это будет "Партия Зеленского" или что-то в этом духе.

Президент Украины Владимир Зеленский намерен переименовать свою партию "Слуга народа" перед выборами в Раду так, чтобы в названии партии было его имя.



Лучший вариант - "Слуги Зеленского". — Голос Мордора (@spacelordrock) December 31, 2021

Однако русские пользователи соцсетей предложили свои варианты, один лучше другого. Тут и "Слуга сумасброда", и "Зелёный слоник", и даже "Партия зелёных человечков". Авторы Twitter-аккаунта "Голос Мордора" выдвинули вариант "Слуги Зеленского", а один из подписчиков предложил аббревиатуру МПХ - "Международная Партия Холопов". "Как в граните отлито!" - уверяет автор.