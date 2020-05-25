Зеленский решил искать спасение от коронавируса в Израиле

"Израиль - это пример эффективной борьбы с пандемией. Был бы признателен вашему правительству за предоставление гуманитарной помощи, а также за обмен передовым опытом в борьбе с коронавирусом", - цитирует Зеленского пресс-служба администрации президента Украины.

Глава государства обратил внимание, что Украина и Израиль всегда были друзьями и надёжными партнёрами. Нетаньяху в свою очередь пообещал рассмотреть этот вопрос на правительственном уровне.