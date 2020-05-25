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Зеленский решил искать спасение от коронавируса в Израиле
25 мая 2020, 19:55 • 140 • Политика
Президент Украины Владимир Зеленский обратился к властям Израиля с просьбой предоставить гуманитарную помощь для борьбы с коронавирусом. С таким призывом он выступил во время общения с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.
Глава государства обратил внимание, что Украина и Израиль всегда были друзьями и надёжными партнёрами. Нетаньяху в свою очередь пообещал рассмотреть этот вопрос на правительственном уровне.
Зеленский также призвал Израиль в кратчайшие сроки ратифицировать двухстороннее соглашение о свободной торговле, которое было подписано 21 января 2019 года. Он подчеркнул, что в условиях пандемии помощь союзников имеет особое значение. Кроме того, стороны обсудили ряд проектов, которые заинтересовали израильских инвесторов. В частности, речь идёт о строительстве международного аэропорта в Черкассах.
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