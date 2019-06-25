Зеленский реорганизовал свою администрацию в офис

Президент Украины Владимир Зеленский реорганизовал Администрацию президента Украины в офис главы государства. Об этом сообщается на сайте украинского президента.

«Утвердить положение об Офисе президента Украины (дополняется). Указ вступает в силу со дня его опубликования», — говорится в документе.

Зеленский отдельным указом назначил главу Администрации президента Украины Андрея Богдана на пост руководителя Офиса президента Украины.

Заместители Богдана и сотрудники аппарата администрации были также переназначены на соответствующие должности в Офис президента Украины.

Ранее в администрации президента Украины заявили, что первая зарплата Зеленского с момента вступления в должность главы государства составила около $485.