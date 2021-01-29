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Зеленский развязывает экономическую войну с Китаем
29 января 2021, 17:25 • 163 • Политика
Власти Незалежной ввели санкции против Поднебесной из-за "Мотор Сичи"
Украина приготовилась к торговой и дипломатической войне с Китаем. К такому выводу пришли авторы телеграм-канала "Крокодил", реагируя на принятый киевским режимом документ о введении санкций против неких физических и юридических лиц.
В данном случае соцсеть имеет в виду одобренный с подачи Офиса президента страны "таинственный" указ № 29/2021, основанный на решении Совета нацбезопасности и обороны от 28.01.2021 г. и корректирующий решение СНБО от 14.12.2020 г. Данный документ обязывает украинский МИД просить Евросоюз и США о введении аналогичных санкций.
Отмечается, что что речь идет о китайских компаниях и об инвесторах, имеющих судебные тяжбы с правительством Незалежной. Поименные списки фигурантов засекречены, пишет "Крокодил".
Однако позже в пятницу все тайное стало открытым. Указ, подписанный лидером нации Владимиром Зеленским появился на сайте главы государства.
Киев ввел санкции в отношении китайских компаний-инвесторов "Мотор Сичи" Skyrizon Aircraft Holdings Limited, Hong Kong Skyrizon Holdings Limited, Beijing Skyrizon Aviation Industry Investment Co., Ltd и Beijing Xinwei Technology Group Co., Ltd.
Кроме того, под ограничения сроком на три года угодил гражданин КНР Ван Цзин – акционер компании Beijing Xinwei Technology Group и Beijing Skyrizon.
Рестрикции подразумевают блокировку активов, ограничение торговых операций, частичное или полное прекращение полетов и перевозок по территории Украины, запрет на вывод капиталов за пределы соборной, отказ в предоставлении и отмене виз резидентам иностранных государств, применение других запретов въезда на территорию Незалежной, сообщает телеканал "112".
Между тем, как напоминает "Крокодил", китайская Skyrizon в настоящее время ведет в международном арбитраже инвестиционный спор по факту "экспроприации" украинскими властями своих инвестиций, требуя возместить ущерб в сумме $3,5 млрд. И действует с полного одобрения официального Пекина.
"Теперь можем гадать, какие виды китайских пыток ожидают украинский истеблишмент в ближайшее время. Ну и куда пошлет Китай украинский бизнес со всей его сельхозпродукцией и прочими товарами", – с сарказмом говорится в Сети.
Там даже боятся предположить, каков будет ответ МИД Поднебесной. И это на фоне того, что пан Зеленский собрался этим летом в ходе своего азиатского турне посетить и КНР, где намерен "укрепить позиции" украинских сельхозпроизводителей на местном рынке.
Помня о том, что вся игра вокруг легендарного советского предприятия по выпуску авиационных моторов затеяна киевским режимом с китайцами с подачи Вашингтона, который мечтает подмять завод под себя, не остается иллюзий, кто автор нынешних санкций. Судя по всему, Незалежная здесь выполняет волю Госдепа США. Теперь слово за Пекином.
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