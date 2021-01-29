Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
В ПАСЕ испугались правды о Навальном? Слуцкому отключили микрофон прямо на дебат...
"А ведь это Байден позвонил Путину": Бравада Белого дома обернулась см...
"А Володька...": Лучшим ответом G7 стала легендарная шутка в КВН о Пут...
"Сегодня ты звезда Тик-Тока, а завтра…": Полиция повязала блогера, пры...
Главная / Политика

Зеленский развязывает экономическую войну с Китаем

29 января 2021, 17:25  •  163 • Политика
Владимир Зеленский. Фото: www.president.gov.ua
Власти Незалежной ввели санкции против Поднебесной из-за "Мотор Сичи"
Украина приготовилась к торговой и дипломатической войне с Китаем. К такому выводу пришли авторы телеграм-канала "Крокодил", реагируя на принятый киевским режимом документ о введении санкций против неких физических и юридических лиц.
В данном случае соцсеть имеет в виду одобренный с подачи Офиса президента страны "таинственный" указ № 29/2021, основанный на решении Совета нацбезопасности и обороны от 28.01.2021 г. и корректирующий решение СНБО от 14.12.2020 г. Данный документ обязывает украинский МИД просить Евросоюз и США о введении аналогичных санкций.
Отмечается, что что речь идет о китайских компаниях и об инвесторах, имеющих судебные тяжбы с правительством Незалежной. Поименные списки фигурантов засекречены, пишет "Крокодил".
Однако позже в пятницу все тайное стало открытым. Указ, подписанный лидером нации Владимиром Зеленским появился на сайте главы государства.
Киев ввел санкции в отношении китайских компаний-инвесторов "Мотор Сичи" Skyrizon Aircraft Holdings Limited, Hong Kong Skyrizon Holdings Limited, Beijing Skyrizon Aviation Industry Investment Co., Ltd и Beijing Xinwei Technology Group Co., Ltd.
Кроме того, под ограничения сроком на три года угодил гражданин КНР Ван Цзин – акционер компании Beijing Xinwei Technology Group и Beijing Skyrizon.
Рестрикции подразумевают блокировку активов, ограничение торговых операций, частичное или полное прекращение полетов и перевозок по территории Украины, запрет на вывод капиталов за пределы соборной, отказ в предоставлении и отмене виз резидентам иностранных государств, применение других запретов въезда на территорию Незалежной, сообщает телеканал "112".
Между тем, как напоминает "Крокодил", китайская Skyrizon в настоящее время ведет в международном арбитраже инвестиционный спор по факту "экспроприации" украинскими властями своих инвестиций, требуя возместить ущерб в сумме $3,5 млрд. И действует с полного одобрения официального Пекина.
"Теперь можем гадать, какие виды китайских пыток ожидают украинский истеблишмент в ближайшее время. Ну и куда пошлет Китай украинский бизнес со всей его сельхозпродукцией и прочими товарами", – с сарказмом говорится в Сети.
Там даже боятся предположить, каков будет ответ МИД Поднебесной. И это на фоне того, что пан Зеленский собрался этим летом в ходе своего азиатского турне посетить и КНР, где намерен "укрепить позиции" украинских сельхозпроизводителей на местном рынке.
Помня о том, что вся игра вокруг легендарного советского предприятия по выпуску авиационных моторов затеяна киевским режимом с китайцами с подачи Вашингтона, который мечтает подмять завод под себя, не остается иллюзий, кто автор нынешних санкций. Судя по всему, Незалежная здесь выполняет волю Госдепа США. Теперь слово за Пекином.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



163
Источник
Похожие новости
29 января 2021, 08:15
Возмутившегося в ПАСЕ делегата Поклонская осадила на понятном ему языке
29 января 2021, 05:30
Не спрятаться даже в пустыне: ВКС России утюжит боевиков, напавших на конвой в Сирии
29 января 2021, 00:00
"Хотел уйти в Прибалтику": Студенту из Чечни пообещали печальную жизнь после митинга
29 января 2021, 01:50
В Госдуме назвали вещи своими именами: 500 тысяч человек убил не коронавирус
29 января 2021, 10:05
Никакой это не дворец. Раскрыта правда об объекте в Геленджике
29 января 2021, 00:00
Стал похож на Чубайса. Бывший "хозяин Сибири" гуляет с навальнятами
Новости партнеров
 
Выбор дня
29 января 2021, 08:15
Возмутившегося в ПАСЕ делегата Поклонская осадила на понятном ему языке
29 января 2021, 05:30
Не спрятаться даже в пустыне: ВКС России утюжит боевиков, напавших на конвой в Сирии
29 января 2021, 00:00
"Хотел уйти в Прибалтику": Студенту из Чечни пообещали печальную жизнь посл...
29 января 2021, 01:50
В Госдуме назвали вещи своими именами: 500 тысяч человек убил не коронавирус
29 января 2021, 10:05
Никакой это не дворец. Раскрыта правда об объекте в Геленджике
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
25 января 2021, 10:45
Россия, помоги! Скандал в Евросоюзе обернулся хаосом
29 января 2021, 05:30
Не спрятаться даже в пустыне: ВКС России утюжит боевиков, напавших на конвой в Сирии
28 января 2021, 01:05
Русский побывал в Африке и сбежал, "роняя тапки": "Они кладут под поезд любимого дедушку..."
22 января 2021, 22:15
В России появился новый "вождь", готовый превратить людей в стадо
24 января 2021, 15:30
Строители "Северного потока – 2" на сделку не пойдут
23 января 2021, 19:20
В Киеве началась истерика из-за слов Пушилина: «Проект Новороссия не закрыт!»
23 января 2021, 20:15
Они потеряют все. За "восстание школьников" заплатят миллионы
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.