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«Зеленский развязал руки военным»: ВСУ атаковали Горловку

11 июля 2019, 23:54  •  70 • Война
В ходе обстрела со стороны ВСУ в Донбассе погибла мирная жительница — это первая жертва на юго-востоке Украины с момента вступления в должность главы государства Владимира Зеленского, рассказал военный корреспондент ВГТРК Александр Сладков в своем Telegram-канале.
«Первый погибший мирный житель Донбасса при Владимире Зеленском! Ранение в сердце, женщина из Гольмы (Горловка)», — написал журналист.
По его словам, нынешний глава государства «оказался кровожаднее» предыдущего президента Украины Петра Порошенко».
«Более трехсот снарядов, преимущественно 120 мм, выпущено по территории республики! Итог, разрушено два десятка домов», — добавил Сладков.
В свете происходящего бывший спикер парламента ДНР Андрей Пургин заявил, что Зеленский развязал руки ВСУ, что привело к увеличению обстрелов Донбасса.
«Сегодня на Украине военная обстановка создает политические поводы, и это слабость Зеленского, а не кровожадность. Это привело к тому, что обстрелы народных республик только усилились. И если раньше для того, чтобы начать атаку, была целая цепочка каких-то согласований в ВСУ, то сейчас, по заявлению Зеленского, украинские военные могут сами принимать решения об атаке», — рассказал политик.
Днем ранее Зеленский действительно поручил главнокомандующему ВСУ Руслану Хомчаку максимально усилить работу по обезвреживанию диверсионных групп в Донбассе и жестко реагировать на любые другие попытки вооруженных провокаций против мирных граждан и военнослужащих.
Сообщалось, что автоколонна, в которой ехал глава подконтрольной Киеву Донецкой областной государственной администрации Украины Павел Кириленко, попала под обстрел на территории Донбасса. В результате украинский военнослужащий погиб и еще один получил ранение.
Чуть ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров после участия в неформальной встрече глав МИД ОБСЕ подчеркнул, что российская сторона приветствует инициативы по урегулированию вооруженного конфликта в Донбассе.
Однако он подчеркнул, что
это стоит делать в соответствии с утвержденными Совбезом ООН минскими соглашениям, которые были подписаны в 2015 году главами России, Германии, Украины и Франции,
передает ФАН.
Он также напомнил о необходимом прямом диалоге киевских властей и представителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), передает НСН.
«Для цели украинского урегулирования созданы действующие форматы — контактная группа с участием Киева, Донецка и Луганска при поддержке России и ОБСЕ и «нормандский формат», который, в общем-то, является коллективным автором этих самых минских договоренностей», — обратил внимание дипломат.
При этом в четверг, 11 июля, по инициативе украинской стороны состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина с Владимиром Зеленским.
«Обсуждались вопросы урегулирования на юго-востоке Украины и совместной работы по возвращению удерживаемых с обеих сторон лиц. Достигнута договоренность о продолжении этой работы на уровне экспертов. Обсуждалась также возможность продолжения контактов в «нормандском формате», — говорится в комментарии пресс-службы Кремля.
Ранее Путин заявил, что идея его украинского коллеги Зеленского провести встречу «нормандской четверки» с участием США и Великобритании, которая была высказана ранее, представляет интерес.
«Мы никогда не отказывались ни от одного из предложенных форматов, в том числе от расширения нормандского формата»,
— сказал президент России.
В то же время он отметил, что «это очевидная вещь», что саммит должен быть хорошо подготовлен и что поговорить о нем можно будет после выборов в Верховную раду, которые пройдут 21 июля, и окончательного формирования украинского правительства.
Кроме того, Путин подчеркнул, что для начала необходимо узнать мнение всех сторон переговоров.
«Я не знаю, как реагируют [на это приглашение] другие участники предложенного формата», — сказал он, напомнив, что премьер-министр Великобритании Тереза Мэй скоро покинет свой пост.
«Она в каком качестве приглашается на эту встречу? Она вообще согласна или нет? Непонятно», – обратил внимание российский лидер.
В начале нынешнего месяца Зеленский назвал стоимость восстановления разрушенного в результате боевых действия Донбасса. По его словам, для приведения региона в нормальный вид необходимо более €10 млрд.
Зеленский пригласил всех зарубежных инвесторов на форум в Мариуполе, чтобы обсудить этот вопрос.
«Мы проведем соответствующий форум в Мариуполе, на который приглашаем зарубежных инвесторов, которые заинтересованы финансировать инфраструктурные и гуманитарные проекты на Донбассе», — заявил Зеленский.
Тогда же украинский миллиардер, владелец крупнейшей на Украине промышленно-финансовой группы Игорь Коломойский, которого СМИ называют членом группы поддержки Зеленского, высказался по поводу конфликта в Донбассе.
По его словам, происходящее в регионе является внутренним гражданским конфликтом, который не был никем «инспирирован», в том числе и российской стороной. При этом Соединенные Штаты поддерживают конфликт в регионе, так как «Америке выгодно держать санкции против России».
«Во всяком случае, при предыдущем президенте так было. А нынешний президент (Дональд Трамп — Газета.Ru), по-моему, у него другая точка зрения, но как из нее выйти — он не знает», — заявил Коломойский.

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