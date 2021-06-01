Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Кедми о болезненном уроке Путина: Байден всё правильно понял
Бабченко вновь "отправили" на тот свет: "Это невыносимо!"
В Египте умер экс-глава Службы внешней разведки Украины Виктор Гвоздь. Утонул ил...
Немцы против Украины: "Крымский мост реально существует"
Главная / Политика

Зеленский развязал Лукашенко руки по поводу Крыма

01 июня 2021, 19:50  •  157 • Политика
Александр Лукашенко. Фото: president.gov.by
Бацька объявил, что у него и у белорусов в отношении полуострова теперь "взятки гладки"
Минск и Москва проработают вопрос о прямых авиарейсах из Белоруссии в Крым. Об этом сегодня заявил президент Республики Александр Лукашенко в ходе совещания по вопросам сотрудничества с РФ. Видеовыступления главы государства представил телеграм-канал "Пул Первого".
Бацька, который в прошедшие выходные отдыхал в Сочи в гостях у российского коллеги Владимира Путина, напомнил, что власти Незалежной закрыли для белорусов свое воздушное пространство после инцидента с самолетом ирландской компании Ryanair, на борту которого из Афин в Вильнюс летел националист Роман Протасевич.
Между тем, заметил глава государства, в крымском Мисхоре находится принадлежащий Республике санаторий, в который ездили отдыхать граждане страны. Однако ситуация с 2014 г. несколько усложнилась.
"Чтобы не обострять отношения, мы через Украину, кто на поезде, кто на автомобиле, кто на самолете. Сейчас закрыли небо. Я Путину сказал: "Ты подумай, как нам попасть в Крым. Не через Польшу же мы полетим: туда тоже не пускают", – указал Лукашенко.
По его словам, Минск и Москва изучают вопрос перелетов на российский полуостров. Соответствующее поручение уже дано компетентным ведомствам.
"Я думаю, тут не будет проблем. Закрыли небо – ну что ж, есть и более открытые государства, через которые мы всегда можем попасть в Крым", – подчеркнул лидер нации.
Александру Григорьевичу пришлось прокомментировать реплику представительницы СМИ о том, что до сих пор фундаментом белорусско-российских отношений была экономика, однако вопрос организации авиарейсов в Крым имеет, в том числе, и некоторый политический подтекст. По словам бацьки, экономика и остается наиважнейшим вопросом.

Возвращаясь к истории перелетов на полуостров после "революции гидности" Лукашенко рассказал, как в свое время Петр Порошенко, будучи президентом соборной, просил белорусского коллегу, чтобы жители Республики посещали Крым исключительно через территорию Украины. И вот сегодня он хотел бы задать вопрос нынешнему украинскому лидеру Владимиру Зеленскому, как белорусам полететь на полуостров.
"Только через Россию. Поэтому я здесь абсолютно свободен и не переживаю. Они устроили эту канитель, эту комбинацию на уровне провокации. Поэтому, наверное, с меня взятки гладки, как и со всех остальных белорусов", – резюмировал Лукашенко.
Добавим, киевский режим пошел на поводу у старших европейских товарищей из-за экстренной посадки 23 мая в аэропорту Минска самолета Ryanair после сообщений о минировании и закрыл небо Незалежной для белорусских авиакомпаний. Тогда с борта лайнера были сняты и задержаны оппозиционер Протасевич и его подруга россиянка с ВНЖ в Белоруссии Софья Сапега. Их обоих подозревают в разных правонарушениях в отношении Республики.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники



Загрузка...



157
Источник
Похожие новости
01 июня 2021, 02:25
Кедми о беде Запада: "Осталась только дама со сковородкой, остальных уже жарят"
01 июня 2021, 09:45
Нет - и точка: Вучич закрыл вопрос с Россией
01 июня 2021, 13:25
Зеленский назвал новую дату войны с Россией
01 июня 2021, 06:05
"Украинцев пытались сломать": Эксперт назвал политику Киева неестественной
01 июня 2021, 11:35
"Сожгли дотла": Западу припомнили глупую ошибку с Крымом
01 июня 2021, 16:10
Пашинян оскорбительно высказался о России и самовольно приказал пустить ракеты
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
25 мая 2021, 20:05
Белорусам плевать: Экс-сотрудник NEXTA честно рассказал о реакции на арест Протасевича
28 мая 2021, 04:55
В МИД Украины прекращение поставок электричества из Белоруссии свалили на Литву
26 мая 2021, 08:00
"Я виноват перед вами". Раскаяние российского министра напомнило о дне… когда снизу постучали
29 мая 2021, 06:35
«А нас за что?»: Минск наносит Киеву ответный удар
28 мая 2021, 07:40
На Украине в растерянности: решают, к какой «банде» примкнуть
29 мая 2021, 12:05
Кто не понял, тот поймёт: Саммит в Сочи показал самое главное
30 мая 2021, 14:40
Маргарита Симоньян о подготовке госпереворота: "Недолго и недорого"
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.